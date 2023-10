Les Knicks ne voulaient pas vider leur effectif pour récupérer Donovan Mitchell

Enfant de New York, Donovan Mitchell se voyait bien rejoindre les Knicks en quittant Utah. Finalement, l’arrière avait rejoint Cleveland, Danny Ainge le transférant contre Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois premiers tours de Draft et deux « swaps » (échanges de choix).

Ancien GM de New York, qui a quitté la franchise cet été, Scott Perry est revenu sur le transfert raté de « Spida » à New York. Il faut rappeler que Utah réclamait RJ Barrett, Quentin Grimes, deux premiers tours de Draft non-protégés, deux seconds tours de Draft et deux « swaps » (échanges de choix) pour lâcher Donovan Mitchell. Pour l’ancien dirigeant new-yorkais, c’était beaucoup trop, surtout pour Donovan Mitchell…

« Évidemment, nous avons essayé de le récupérer » a-t-il confirmé sur le podcast « The Hoop Genius ». « Mais cela devait se faire dans les limites du raisonnable. C’est un bon joueur, mais il a besoin d’être entouré pour gagner. Car s’il avait été cette force singulière, Utah aurait probablement été en finale de conférence … Mais il n’était pas cette force exceptionnelle. Ce n’est pas une critique contre lui. C’est juste une évaluation qu’on doit faire ».

Pour Scott Perry, les Knicks n’avaient pas intérêt à se dépouiller pour récupérer l’ancien coéquipier de Rudy Gobert.

« Donovan Mitchell est un excellent joueur de basket. Plusieurs fois All-Star. Un jeune homme formidable. Un enfant de New York » liste-t-il ainsi. « Mais vous devez vous demander : si l’autre équipe, celle avec laquelle vous effectuez un échange, veut vous prendre les deux tiers ou les trois quarts de tous vos jeunes talents, mais également tout votre capital à la Draft, est-ce que ce qui reste va être suffisant pour vous permettre de gagner, plutôt que de garder ce que vous avez et d’être un peu patient ? »

Surtout que Donovan Mitchell n’a toujours pas prolongé son aventure à Cleveland et que beaucoup d’observateurs pensent qu’il ne le fera pas. Et comme il peut tester le marché en 2025, il pourrait donc revenir sur le marché des transferts, et donc intéresser à nouveau les Knicks. À moindre prix cette fois…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 1 36 52.4 40.0 100.0 2.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.0 0.0 1.0 27.0 Total 414 34 44.8 36.6 84.0 0.8 3.4 4.2 4.5 2.5 1.3 2.8 0.3 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.