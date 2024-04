À Cleveland, la prolongation de Donovan Mitchell attendra également

À l’instar de Giannis Antetokounmpo ou Brandon Ingram, Donovan Mitchell a la possibilité de parapher une prolongation de contrat cet été, mais comme les joueurs des Bucks et des Pelicans, celle-ci attendra.

C’est ce qu’a déjà signifié « Spida » aux dirigeants des Cavaliers.

« J’ai encore la possibilité de prolonger l’été prochain », a-t-il rappelé au « media day » des Cavs. « Mon principal objectif, c’est d’aller sur le terrain, que l’on soit la meilleure équipe possible et que l’on ramène le titre en ville. Nous avons ajouté de nouveaux joueurs, au sortir d’une saison qui s’est d’abord très bien déroulée jusqu’à ce que ça ne soit tout l’inverse, donc voilà où en sont nos esprit et où en est le mien. […] Une fois que la saison sera terminée, nous en reparlerons, j’en ai déjà discuté avec les dirigeants et je sais que c’est un monde où l’on reste toujours en contact. Ce ne sera probablement pas la dernière fois que je répondrai à cette question, mais nous avons d’abord quelque chose de spécial à accomplir ici et je pense que ça commence dès cette saison. C’est l’objectif principal. »

Dans les faits, Donovan Mitchell a jusqu’au début de la nouvelle saison (25 octobre) pour rempiler à Cleveland, pour environ 150 millions de dollars sur trois ans. Sauf que pour des raisons financières, il n’a aucun intérêt à le faire dès cette année, puisqu’il pourra toucher beaucoup plus dans quelques mois.

Ce que comprennent d’ailleurs assez bien ses dirigeants.

« Il peut toujours signer la même prolongation lors de la prochaine intersaison », a indiqué son GM, Koby Altman, devant la presse ce lundi. « Les conversations entre nous sont très positives, concernant notamment la composition de l’effectif, la manière dont nous voulons jouer cette saison… Je sais qu’il veut être parmi nous, il est super excité de commencer la saison et d’essayer de gagner. »

Il peut tester le marché dans deux ans…

Arrivé chez les Cavaliers il y a un an en provenance du Jazz, Donovan Mitchell fait l’unanimité dans l’Ohio depuis et, au sortir de la meilleure saison de sa carrière (28.3 points, 4.4 passes, 4.3 passes, 1.5 interception), il ne s’imagine pour le moment pas ailleurs qu’aux côtés de Darius Garland, Evan Mobley ou Jarrett Allen.

« Je suis vraiment enthousiasmé par ce dont nous disposons ici », a expliqué le quadruple All-Star. « Je pense que c’est la chose la plus importante, surtout pour moi. Nous pouvons réaliser quelque chose de spécial et c’est ce que j’ai dit à Georges [Niang] et Max [Strus] quand je les ai conseillés de venir ici. »

Très impliqué dans le recrutement de sa franchise et dans le bien-être de son vestiaire, donc, Donovan Mitchell est sous contrat garanti à Cleveland jusqu’à l’été 2025 (68.6 millions de dollars) et il dispose d’une « player option » (37.1 millions de dollars) pour 2025/26.

Reste à savoir si « Spida » souhaitera verrouiller son avenir au plus vite, ou s’il préférera plutôt se laisser une fenêtre de tir afin de mieux tester le marché à 29/30 ans…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.