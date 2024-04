Déjà meilleur marqueur du Magic en première mi-temps avec 11 points, Franz Wagner avait pourtant vu les Cavaliers prendre de l’avance (60-51) en profitant des pertes de balle de Paolo Banchero et Jalen Suggs.

Alors, après la pause, Orlando a mis le ballon dans les mains de son ailier allemand et, derrière une grosse défense, les joueurs de Jamahl Mosley sont revenus, avant de prendre le large, derrière les 23 points à 9/10 de Franz Wagner. Il finit avec 34 points à 13/17 au tir, plus 13 rebonds, soit deux records personnels en playoffs !

« Il est incroyable » admirait son frère et colocataire, Moe. « Sa perception et son contrôle du jeu sont fantastiques. Il a commencé par distribuer, puis il a laissé le jeu venir à lui. Je dois le reconduire à la maison donc je dois le garder sous pression. Et je ne veux pas exagérer, mais c’est l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer ».

L’un des matchs où il a montré le plus d’émotions également, l’habituel très discret Franz Wagner ayant plusieurs fois harangué le public, à l’image de son frère, chambrant même un adversaire tombé sur un dribble.

« Ils m’avaient mis un micro (pendant le match) et c’était une grande première pour moi. Je ne sais pas… Peut-être que c’était une motivation supplémentaire et j’espère qu’il y en aura d’autres » peut-il ainsi plaisanter.

Avec un Paolo Banchero en difficulté, sa performance a en tout cas permis à Orlando de revenir à égalité dans la série (2-2). Retour à Cleveland, désormais, pour un Game 5 qui s’annonce importantissime…