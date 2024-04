Le Magic égalise en asphyxiant les Cavaliers en deuxième mi-temps

Après avoir pris les deux premiers matchs à domicile puis avoir explosé lors du Game 3 à Orlando, on attendait de voir la réaction de Cleveland pour ce Game 4. Les Cavaliers essaient clairement de jouer vite pour attaquer une défense du Magic pas encore en place, en profitant de sa défense, qui éteint Paolo Banchero.

L’ailier fort n’arrive pas à faire de différence lorsqu’il attaque le cercle, et se fait plusieurs fois piquer le ballon, tout comme Jalen Suggs d’ailleurs.

C’est donc la franchise de l’Ohio qui prend le meilleur départ, même s’il suffit d’une bonne entrée de Markelle Fultz pour remettre les équipes quasiment à égalité (23-22) après 12 minutes. Mais les Cavaliers semblent avoir trouvé des solutions, avec le duo Evan Mobley – Jarrett Allen qui est servi au coeur de la raquette floridienne.

Le trou noir de Cleveland

À la mi-temps, Cleveland a donc la main sur la rencontre (60-51) et on se dit que l’explosion offensive du Magic dans le Game 3 était peut-être sans lendemain. Sauf que tout va changer au retour des vestiaires. Franz Wagner est déchaîné et c’est tout le Magic qui chauffe dans son sillage, derrière une défense qui asphyxie les Cavaliers !

Les hommes de JB Bickerstaff ne trouvent plus aucune ouverture et encaissent un 31-5 qui donne le contrôle de la partie à un Magic euphorique, pour le plus grand bonheur de Tracy McGrady, présent au premier rang.

C’est un calvaire pour Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et compagnie, étouffés par leurs adversaires.

La tête sous l’eau, les Cavaliers ne trouvent aucune solution pour revenir dans le match et ne scorent que quelques points dans le « garbage time », s’inclinant finalement 112-89 après une deuxième mi-temps perdue 61-29…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du grand Wagner. Paolo Banchero incapable de faire des différences, et sans cesse intercepté, c’est Franz Wagner qui a pris le relais, notamment pour lancer le « run » décisif de son équipe après la pause. Avec ses 34 points à 13/17 au tir, 13 rebonds et 4 passes, il a fait très mal à Cleveland. Son +/- de +32 l’illustre bien.

– Asphyxie générale à Cleveland. La deuxième mi-temps fut un calvaire interminable pour les Cavaliers, dominés par l’énergie et l’impact physique des défenseurs du Magic. Donovan Mitchell n’a ainsi pas marqué un point après la pause, à 0/4 au tir et 4 pertes de balle, quand Evan Mobley n’a jamais réussi à s’imposer près du cercle, face notamment à un Jonathan Isaac en grande forme, bouclant sa deuxième mi-temps à 1/7 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.