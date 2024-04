Des nouvelles de Frank Ntilikina

Samedi, l’Accor Arena accueillait les finales des différentes Coupe de France, et parmi les quelque 15 000 spectateurs, il y avait Frank Ntilikina, venu encourager la SIG, son ancien club. Coupé par les Hornets, le meneur des Bleus n’a pas réussi à trouver un nouveau contrat en NBA, et au micro de Skweek, il révèle qu’il vient de reprendre l’entraînement avec Nanterre après une longue période de rééducation.

Après quasiment trois mois sans jouer, il a trouvé en Pascal Donnadieu, assistant-coach de Vincent Collet en équipe de France, l’entraîneur idéal pour retrouver la forme, et se préparer pour les Jeux Olympiques. “Je tiens à remercier Pascal et toute la structure professionnelle de Nanterre. (…) Tout va dans le bon sens. On est tous très confiants sur mon état de forme à deux mois du début de la préparation ».

Grand absent de la Coupe du monde après une blessure en préparation, l’ancien meneur des Knicks et des Mavericks visa donc les JO 2024, et ce n’est qu’après qu’il réfléchira à son avenir. « Bien sûr, dans un futur, pourquoi pas… » répond-il à propos de son intérêt pour l’Euroligue. « Mais l’objectif principal reste les JO, et pour tout ce qui se passe ensuite, on verra après. »