D’Angelo Russell, la confiance dans les veines

Après avoir terminé le Game 3 sans le moindre point inscrit à son compteur, D’Angelo Russell allait-il être rétrogradé sur le banc ? Darvin Ham avait écarté cette possibilité. Pour ce possible dernier match de la saison des Lakers, le coach a insisté avec son cinq majeur habituel.

Avec une envie particulière : relancer son meneur de jeu. « Déchaine-toi. Sois confiant. Tu as fait ça toute de ta vie. Sois agressif », répond-il quand on lui demande ce qu’il a dit à son joueur avant cette rencontre. Après ce match, Darvin Ham ajoute : « Je suis fier de ce gamin. »

Il y a de quoi puisque D’Angelo Russell a terminé avec 21 points à 8/15 au shoot. Une belle réponse donc. Qui pourrait s’expliquer par les mots de son entraîneur ? « J’ai apprécié, mais je crois en moi-même, c’est aussi simple que ça, et plus que quiconque. Je n’avais pas besoin de ça, mais j’ai apprécié », explique l’ancien de Brooklyn.

Ne pas surjouer

Le meneur de jeu a concédé qu’il avait pris des tirs compliqués dans le Game 3. Ce fut aussi un peu le cas en début de quatrième manche, mais en deuxième période, il a eu des tirs un peu plus ouverts, profitant des espaces offerts par LeBron James et Anthony Davis.

« Il ne s’agit pas d’entrer en jeu et d’essayer de dominer quand on a LeBron et Davis sur le terrain, près de vous. Donc, pour moi, après mon Game 3 sans point, devenir ultra agressif et faire plein de choses, ce n’est pas vraiment moi », assure-t-il. « Je sais que les gens s’attendent à ça de ma part, donc c’est peut-être plus simple pour moi de me préparer comme ça, de laisser le jeu venir à moi et d’être agressif. Tout le monde l’était dans ce match, tout le monde était dans le coup. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

