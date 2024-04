Dos au mur, Darvin Ham ne se voit pas changer de cinq majeur

Tout peut aller vite en playoffs, dans un sens comme dans l’autre. Après avoir titillé le champion en titre dans le Game 2, se retrouvant à deux doigts de récupérer l’avantage du terrain, les Lakers sont désormais à 0-3, après avoir pris l’eau dans le troisième quart-temps du Game 3 jeudi soir à domicile, pour s’incliner à nouveau (105-112).

Comme l’an passé, les Californiens ne sont pas très loin du compte, mais il manque toujours un petit truc pour faire pencher la balance du bon côté. C’est aussi le rôle du coach, Darvin Ham en l’occurrence, de faire les bons ajustements au cours d’une série pour essayer de rebattre les cartes.

Quid de D’Angelo Russell ?

Sifflé lors de la présentation des équipes par son propre public, Darvin Ham a-t-il prévu de modifier son cinq majeur, alors que D’Angelo Russell est dans la tourmente après son zéro pointé dans le Game 3, à 0/7 au tir ? A priori non, et il attend même une réaction d’orgueil de son meneur, et n’envisage pas de le « flinguer » en le faisant sortir du banc. Ce qu’il avait pourtant fait l’an passé, en finale de conférence, toujours face à Denver…

« Je ne change pas mon cinq », a-t-il annoncé en marge de l’entraînement. « On veut donner une chance aux joueurs de se racheter. Il y a eu des questions à ce sujet après le Game 1, et vous avez vu ce qu’on a fait dans le Game 2. Il est retourné à la salle, comme il l’a toujours fait, et il a bossé sur son jeu. Il a beaucoup apporté dans le Game 2. Même si on a échoué de peu, c’était l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu rester dans le match ».

Darvin Ham dispose pourtant de deux alternatives correctes au poste 1 pour essayer de créer un électrochoc, entre Spencer Dinwiddie et Gabe Vincent. Ce sont également deux titulaires en puissance, et on se souvient que Gabe Vincent a fait toute la « postseason » dans le cinq majeur du Heat d’Erik Spoelstra la saison dernière.

L’effort devra de toute façon venir de tout le groupe pour essayer de renverser ce rouleau-compresseur de Denver. L’objectif est simple : éviter un deuxième « sweep » d’affilée pour rester en vie.

« Les gars sont agacés, frustrés, lassés, prêts à évoluer pour ne plus continuer sur cette voie », a poursuivi Darvin Ham. « Le thème général du jour a été notre état d’esprit. On peut insister sur les problèmes et sur ce qui nous a amenés jusque-là, ou nous concentrer sur la façon dont on peut rester en vie. On a joué du bon basket contre Denver, c’est juste qu’on n’a pas réussi à en retirer des victoires. Donc espérons que demain ce soit différent ».