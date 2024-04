Sans pitié, les Nuggets marchent encore sur les Lakers

Plus le droit à l’erreur pour les Lakers, doublement battus par les Nuggets dans des conditions pour le moins frustrantes et de retour à domicile pour tenter de revenir à égalité dans la série. Sauf que, comme la saison dernière, Denver est juste trop fort et rodé collectivement pour se laisser surprendre par Los Angeles et voilà une nouvelle victoire (112-105), synonyme de 3-0 pour les champions en titre.

Si Anthony Davis (33 points, 15 rebonds), LeBron James (26 points, 9 passes, 6 rebonds) ou Austin Reaves (22 points, 5 rebonds, 4 interceptions) ont tout tenté, ils ne pouvaient rien face au quatuor Aaron Gordon (29 points, 15 rebonds) – Nikola Jokic (24 points, 15 rebonds, 9 passes) – Jamal Murray (22 points, 9 passes, 5 rebonds) – Michael Porter Jr. (20 points, 10 rebonds). L’odeur du « sweep » commence à se faire sentir…

Los Angeles démarre bien, mais Denver finit fort

À l’image des deux premiers matchs, les Lakers démarrent fort, sous l’impulsion de LeBron James et surtout Anthony Davis, très agressifs vers le cercle. Les Nuggets s’accrochent tant bien que mal, avec Nikola Jokic et Aaron Gordon, mais leur maladresse au tir et avec le ballon les handicape (33-23). Cela va un peu mieux pour Denver dans le second quart-temps, toujours grâce à des rebonds offensifs d’Aaron Gordon, plus des paniers de Jamal Murray, mais Los Angeles résiste, en s’appuyant sur LeBron James et Anthony Davis, qui imposent encore leur loi dans la peinture (53-49).

C’est alors que les Nuggets reviennent des vestiaires avec un visage plus conquérant et, comme très souvent, cela suffit à revenir à égalité, puis passer devant. Aaron Gordon règne dans la peinture et accumule les points, Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. apportent leur écot et l’écart grimpe, alors que Anthony Davis est le seul à surnager côté Lakers. Un scénario que l’on a l’habitude de voir entre ces deux équipes (83-75).

Le break est fait, Denver est en contrôle et la maîtrise du champion fait qu’il ne laisse pas Los Angeles rattraper son retard, scorant presque sur commande avec le quatuor Jokic – Gordon – Porter Jr. – Murray.

Les Nuggets se dirigent donc tranquillement vers un nouveau succès (112-105), le onzième d’affilée contre les Lakers, et cela fait maintenant 3-0 dans cette série. Un constat implacable, net et sans bavure, tant cette franchise du Colorado ne boxe pas dans la même catégorie que des « Purple & Gold » qui vont devoir entrer dans la légende pour espérer voir les demi-finales de conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver beaucoup trop facile. Malgré une mise en route une nouvelle fois difficile, les Nuggets n’ont pas paniqué et ils ont continué de faire confiance à leur plan de jeu pour laisser passer l’orage, remonter au score puis faire la différence en deuxième mi-temps. Ce scénario commencerait presque à ressembler à un running gag pour les Lakers, qui se font constamment punir de la même manière et au même moment, c’est-à-dire après la pause et en dilapidant une avance d’une dizaine de points, à cause de la domination au rebond des champions, la variété de leurs options offensives et leur capacité à « savoir souffrir » puis accélérer.

– Los Angeles complètement impuissant. Que peuvent bien faire de plus Anthony Davis et LeBron James afin de renverser ces Nuggets ou, du moins, les inquiéter ? Pas grand-chose, car les deux leaders californiens continuent de faire leur job, mais c’est bien leur « supporting-cast » qui leur pose globalement problème. En dehors de Austin Reaves, il n’y a ainsi rien à retenir, puisque D’Angelo Russell a été fantomatique, l’apport du banc est resté trop faiblard et Rui Hachimura n’a pas non plus pesé. Ajoutez-y un 5/27 à 3-points ou 14 rebonds offensifs accordés à Denver, et vous obtenez là des obstacles difficilement surmontables.

– La stat’ : 151-0. Soit le bilan all-time des équipes qui ont mené 3-0 dans une série de playoffs. Les Nuggets 2024 deviennent la 152e équipe de l’histoire à prendre une telle avance contre un adversaire et les Lakers vont devoir réussir quelque chose d’inédit, pour ne pas dire impossible, s’ils veulent éviter de ne partir en vacances avant même la fin du mois d’avril.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.