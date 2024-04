Aaron Gordon, le MVP de l’ombre

Le « buzzer beater » de Jamal Murray et l’exceptionnel « triple-double » de Nikola Jokic ont tout éclipsé après la victoire des Nuggets dans le Game 2. Difficile pour leurs coéquipiers de briller dans leur ombre, et pourtant beaucoup ont souligné la performance d’Aaron Gordon dans cette deuxième manche. L’ancien ailier-fort du Magic a changé cette équipe depuis son arrivée en mars 2021, par son sens du sacrifice et ses qualités athlétiques, et lundi soir, il a changé le cours du match en s’occupant d’Anthony Davis.

L’intérieur des Lakers en était à 11 sur 12 à la mi-temps, et le « pick-and-roll » des Lakers semblait insoluble pour les Nuggets et Nikola Jokic. Et puis Aaron Gordon est entré en scène…

« AD nous mangeait. C’est comme si on ne lui faisait aucun effet » raconte Mike Malone. « On n’aidait pas assez sur lui. Au début du 3e quart-temps, Nikola voulait défendre sur lui, pour voir si on pouvait le gêner. Et puis, on a mis Aaron sur lui… »

Anthony Davis n’inscrit qu’un seul panier avec Aaron Gordon sur le dos

À ce moment-là, Anthony Davis vient de donner 17 points d’avance aux Lakers. Mike Malone change de stratégie. Il demande à Nikola Jokic de défendre sur Rui Hachimura, à Kentavious Caldwell-Pope de s’occuper de LeBron James, et donc à Aaron Gordon de passer sur Anthony Davis.

« Ils ont juste dit qu’ils changeaient et Aaron était prêt à relever le challenge » précise Peyton Watson. « Il n’a pas bronché. Il ne s’est pas caché. »

Le résultat ? Anthony Davis ne va plus inscrire qu’un seul panier jusqu’à la fin du match, soit 23 minutes ! Il ne va même prendre qu’un tir dans le dernier quart-temps, et sur l’ensemble de la deuxième mi-temps, il va prendre autant de fautes (3) que de tirs (3) !

« Si on ne peut pas marquer face à moi, et que je peux marquer, la soirée va être longue » réagit Aaron Gordon, auteur de 14 points, 7 rebonds et 3 passes. « Je lui ai juste montré autre chose, j’ai tenté de lui compliquer les choses. Ryan (Saunders) a fait du bon boulot en proposant ce changement, et je voulais être physique avec lui. »

Le rebond et la passe de l’espoir !

À moins de 80 secondes de la fin, c’est aussi par son physique qu’Aaron Gordon va se faire remarquer, mais de l’autre côté du terrain. Sur la même action, il va signer le rebond et la passe de l’espoir. C’est lui qui va arracher un ballon sous le cercle pour trouver Michael Porter Jr. derrière la ligne à 3-points.

L’ailier des Nuggets ne pose pas de question, et il égalise (95-95). « C’était un shoot énorme, et on ne sait pas ce qu’il se serait passé s’il ne l’avait pas mis… » souligne Aaron Gordon.

Près de lui dans le vestiaire, Peyton Watson ne manque pas une miette des réponses, et il répète tout le bien qu’il pense de son coéquipier.

« C’est impressionnant, surtout pour quelqu’un comme moi, qui met beaucoup de fierté à défendre. J’apprends le plus possible de lui, mais plus que tout, j’apprends de sa mentalité et de son état d’esprit. Il faut beaucoup de courage pour se montrer dans un match télévisé sur le réseau national et devant une foule immense ».