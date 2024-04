« Jamal Murray a rentré un tir », lâche Anthony Davis, le visage grave, avant de balancer son micro et de quitter la conférence de presse. Frustration palpable chez l’intérieur des Lakers en première ligne de cette dernière action qui a tué les Lakers au buzzer.

Sa défense et ses longs bras n’ont pas empêché le meneur de jeu adverse de signer l’un des plus gros tirs de sa carrière : un impeccable « stepback » ligne de fond à l’issue duquel AD terminera même sa course dans les chaises du banc des Nuggets, au milieu de la frénésie collective locale.

Contraste terrible. La frustration d’Anthony Davis et des Lakers est à la hauteur de la joie et du soulagement chez Jamal Murray d’avoir converti ce tir. Qui aurait pu l’imaginer signer une telle sortie de scène au regard de sa production lors des trois premiers quart-temps ? Au moment de démarrer la quatrième période, le meneur de Denver en était à seulement 6 points à 3/16 aux tirs et un -14 au score lorsqu’il était sur le parquet…

« Je veux donner tout le crédit à mes coéquipiers et à mes coaches. Je leur ai dit que j’avais du mal. Ils m’ont tous dit de continuer à tirer, de rester agressif et de continuer de chercher (à marquer) », rapporte Jamal Murray, en ajoutant : « Tu en manques 10 ou et 11 de suite, dont certains très mauvais tirs, et tu te dis : ‘Est-ce que je dois changer quelque chose ?’ »

Transformé dans le dernier quart-temps

Ses coéquipiers ont bien fait d’insister, et lui, de ne rien changer. Dans cette ultime période, le Canadien s’est retrouvé : 14 points à 6/8 aux tirs et un +12 au score.

Et la confiance de prendre ce dernier tir alors que Mike Malone n’a volontairement pas pris de temps-mort et que Nikola Jokic a attendu une prise de décision de sa part. « Quand j’ai eu le ballon avec deux secondes à jouer, je savais qu’après en avoir réussi plusieurs, le suivant allait rentrer aussi. »

Après sa légère feinte de tir à 3-points, il a pu déborder Anthony Davis avec son dribble. Puis convertir un tir qu’il dit n’avoir même pas vu rentrer. « J’ai perdu l’équilibre et je suis tombé. Je pense qu’AD était sur mon chemin ou quelqu’un d’autre et j’ai entendu tout le monde crier et c’est comme ça que j’ai su que c’était rentré », rapporte le Canadien, assurant avoir rentré un paquet de tirs similaires dans son pays natal.

Un shoot de la gagne qui n’a pas du tout surpris son coach, Mike Malone : « C’était du Jamal Murray. Il peut être dans le dur, dans le dur, dans le dur. Il en voit un entrer, il n’a jamais peur du moment, de la lumière des projecteurs. Et c’était une action incroyable. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.