Le MVP de la nuit | Nikola Jokic a rendu fou les Lakers

Sale soirée pour Anthony Davis, puisqu’il s’est retrouvé du mauvais côté de l’histoire en encaissant le shoot de la gagne au buzzer de Jamal Murray, après avoir été dominé par Nikola Jokic pendant ce Game 2 à Denver. Pauvre Davis, assis sur le banc des Nuggets pendant qu’une marée humaine s’abattait sur Murray, le héros.

Le pivot des Nuggets a encore fait un énorme match avec 27 points à 9/16 au shoot, 20 rebonds et 10 passes. C’est le 17e triple-double en playoffs de sa carrière, toujours le troisième total le plus important de l’histoire derrière Magic Johnson (30) et LeBron James (28). C’est aussi son 4e triple-double avec au moins 25 points, 20 rebonds et 10 passes. C’est autant que tous les autres joueurs NBA réunis dans l’histoire !!!

Anthony Davis impuissant

En deuxième période, le « Joker » a gagné ses duels face à Rui Hachimura puis Davis, autoproclamé « meilleur défenseur de la ligue » quelques heures auparavant. Mais les feintes de Nikola Jokic ont été de trop pour le joueur de Los Angeles. Comme sur ce panier dans le « money time » où Nikola Jokic l’enfonce poste bas, le feinte, puis marquer avec la faute !

Si c’est Jamal Murray qui a fait la différence dans le « money time », le Serbe, lui, a permis d’y croire et de revenir à la surface avant, malgré les 20 points d’avance de Los Angeles.

« Incroyable, incroyable, incroyable », réagit le MVP des Finals 2023 dans les secondes qui suivent la fin de partie en évoquant les spectateurs comblés par ce comeback et le shoot décisif de Murray. « L’effort collectif était dingue et le public était incroyable. Ils ont cru en nous quand on était derrière. Merci à eux. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.