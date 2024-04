Anthony Davis très fâché d’être oublié pour le trophée de défenseur de l’année

Victor Wembanyama, Bam Adebayo et Rudy Gobert. Le défenseur de l’année 2024 se trouve parmi ce trio. Ce qui signifie que Anthony Davis ne remportera pas ce trophée. Une fois de plus, les votants l’ont négligé alors qu’avec ses qualités et son impact, l’intérieur All-Star a clairement le profil. De quoi perdre patience et espoir…

« Je ne vais jamais le gagner. Ils ne me le donneront jamais. La ligue ne m’aime pas », réagit-il. « Je suis le meilleur défenseur de la ligue, je peux défendre sur le meneur de jeu comme sur le pivot. Je peux défendre sur le pick-and-roll comme personne dans la ligue, chez les intérieurs. Je contre, je prends des rebonds. Je ne sais pas quoi faire de plus. J’en ai marre. Je vais faire le maximum pour gagner le titre. J’en ai terminé avec les récompenses et les trophées. »

Certains chiffres donnent raison à Anthony Davis. Les adversaires directs de l’intérieur n’ont marqué que 0.63 point par possession poste bas. Aucun défenseur, confronté à plus de 50 actions comme ça, ne fait mieux cette saison. Quand il s’occupe d’un attaquant en isolation ou au poste, le champion 2020 le limite à 0.83 point. Il est dans le Top 5 des joueurs qui ont défendu plus de 200 actions ainsi.

« Je peux tout faire défensivement »

Troisième rebondeur et quatrième contreur de la ligue (12.6 rebonds et 2.3 contres de moyenne), « AD » est le pilier d’une défense des Lakers (la 17e de la NBA) bien moins forte et crainte quand il est sur le banc ou absent.

« Je peux contrer des tirs, je peux aider côté faible, je peux changer sur n’importe qui, défendre sur le pick-and-roll, m’occuper d’un extérieur et revenir ensuite sur l’intérieur pour empêcher une passe lobée, je peux défendre au poste », liste-t-il. « Tout ce qui est faisable en défense, j’en suis capable. C’est ma qualité : je peux tout faire défensivement. »

Anthony Davis n’est pas passé loin de le remporter ce trophée de défenseur de l’année, en 2020. Mais c’est Giannis Antetokounmpo, pour ses performances et parce que Milwaukee avait la meilleure défense de la saison, qui avait dominé les votes. En 2015 et 2018, il fut aussi dans le Top 5.

« Je ne connais pas les critères pour gagner ce trophée mais je suis concentré sur le fait d’être bon pour mon équipe en défense et sur celui de l’aider à gagner le titre », conclut-il.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.