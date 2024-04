Programme du soir | Sixers – Knicks puis Mavericks – Clippers en « prime time »

A partir de 19h00, suite des playoffs avec un explosif Game 4 entre les Sixers et les Knicks. L’ambiance est très tendue depuis le début de la série, et la blessure de Mitchell Robinson après une faute de Joel Embiid a mis le feu aux poudres. C’est à 19h00 sur beIN Sports 2, suivi à 21h 30 d’un Game 4 tout aussi explosif entre les Mavericks et les Clippers. La dernière rencontre avait été marquée par plusieurs accrochages, et l’expulsion de Russell Westbrook.

A 1h00, les Pacers ont la possibilité de faire le break face à des Bucks très diminués puisque Damian Lillard a rejoint Giannis Antetokounmpo à l’infirmerie.

Enfin, à 3h30, les Suns vont tenter d’imiter les Lakers et d’éviter un humiliant « sweep » à domicile. Mais les Wolves ne doivent pas être du même avis…