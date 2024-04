Les Knicks ne décolèrent pas contre la faute de Joel Embiid sur Mitchell Robinson

La défaite et les 50 points de Joel Embiid sont évidemment difficiles à avaler pour les Knicks. Mais en conférence de presse, ils ont surtout évoqué la faute de Joel Embiid sur Mitchell Robinson. Une faute lourde de conséquence pour la suite de la rencontre, et peut-être la suite de la série. Rappel des faits.

Le pivot des Sixers est au sol, et alors que Mitchell Robinson prend son élan, le Camerounais lui attrape les jambes ! Le pivot des Knicks retombe sur Joel Embiid, et se tord au passage la cheville. Pour les arbitres, c’est un geste d’anti-jeu, et ils sifflent une Flagrante 1 à Joel Embiid. Mitchell Robinson se relève en boîtant, et finalement il jettera l’éponge quelques minutes plus tard. Il a même quitté la salle avec une botte pour protéger son pied, et sa participation au Game 4 est très incertaine.

Une faute qui méritait une expulsion ?

« C’était un sale geste » estime Donte DiVincenzo. Pour Isaiah Hartenstein,« ce n’était pas un geste de basketteur ». Mais du côté des arbitres, on explique pourquoi Joel Embiid n’a pas été expulsé avec une Flagrante 2.

« Dans ce cas, le staff était unanime avec le responsable du centre de ralenti vidéo sur le fait que cette faute était inutile, sans atteindre le niveau d’une Flagrante 2 » explique Zach Zarba, l’arbitre principal du match. « Le contact inutile justifie une Flagrante 1 mais nous avons été unanimes sur le fait que cela n’a pas atteint le niveau d’un contact excessif qui aurait été synonyme d’une expulsion avec une flagrante 2. C’est pourquoi nous sommes restés sur une Flagrante 1. »

Josh Hart heureux que Mitchell Robinson ne soit pas gravement blessé

Pour sa part, Joel Embiid se défend d’une quelconque mauvaise intention sur la faute en question, et assure avoir juste voulu se protéger. « Mitchell Robinson a sauté et a essayé de se réceptionner. J’ai tenté de m’assurer qu’il n’atterrisse pas sur moi parce qu’on a évidemment en tête cette action où Kuminga est retombé sur mon genou », affirme-t-il. « J’ai eu une sorte de flashback quand il est retombé. »

Le mot de la fin pour Josh Hart, surtout soulagé que son coéquipier ne soit pas gravement touché.

« Nous sommes simplement satisfaits que Mitch ne soit pas gravement blessé », souffle-t-il. « Je suis tout à fait favorable aux grosses fautes, aux grosses fautes de playoffs, mais c’est quelque chose qui peut mettre un gars sur le côté pour un long moment. Nous avons donc de la chance qu’il n’ait pas été gravement blessé. »

Et Joel Embiid a de la chance d’être resté sur le terrain, alors que les Knicks réclamaient une autre Flagrante, sur un contact avec les parties intimes d’Isaiah Hartenstein sur une autre action.