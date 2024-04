Les 50 points de Joel Embiid relancent les Sixers !

Après deux matchs disputés au Madison Square Garden, l’animosité entre les deux équipes a également fait le déplacement jusqu’au Wells Fargo Center. Dans un premier quart-temps avec deux fautes flagrantes et une faute technique sifflées contre Philadelphie, ce sont les Knicks qui prennent le meilleur départ. Avec neuf points, Jalen Brunson (39 points, 13 passes) retrouve de l’adresse alors que les Sixers de Joel Embiid ne sont qu’à 43% aux tirs (29-27).

L’entrée de Cam Payne (11 points) et de Nicolas Batum, auteurs de trois tirs primés coup sur coup, inversent la tendance et lancent un 11-2 qui permet à Philly de prendre l’avantage (40-36). Les Sixers ratent toutefois l’occasion d’enfoncer le clou.

Huit points de Jalen Brunson, la troisième faute de Joël Embiid, et une faute sur un tir primé de Bojan Bogdanovic mettent les Knicks devant (52-49). Malgré ses trois fautes, Embiid restent sur le terrain et tient son équipe à bout de bras pour l’éviter de prendre un éclat avant la mi-temps (58-55)

Joel Embiid déchaîné à… 3-points !

Le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey (25 points, 7 passes) prend ses responsabilités pour débuter le troisième quart-temps. Les Sixers marquent six tirs primés en trois minutes, dont trois de suite pour Embiid sur trois passes décisives de Maxey, pour passer un 21-9 à leur adversaire (85-75) ! Jalen Brunson et Josh Hart (20 points, 6 rebonds, 6 passes) tentent de limiter la casse mais Kelly Oubre Jr (15 points), Cam Payne, et Joël Embiid ajoutent trois nouveaux tirs à 3-points pour terminer la période à +13 (98-85) !

Le MVP 2023 passe la barre des 40 points pour établir son record de points en playoffs et mettre les Sixers à +15 (111-96). Jalen Brunson réduit l’écart de moitié pour semer le doute dans l’esprit des fans de Philadelphie mais cette fois les Sixers ne flanchent pas. Ils valident leur première victoire dans la série et tenteront d’égaliser lors du Game 4 dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps sous haute tension pour les Sixers. Trois « reviews », deux fautes flagrantes, une faute technique, voilà le résumé des 12 premières minutes du match entre les Sixers et les Knicks. Après les deux premiers matchs, les deux équipes ont continué de jouer physique mais Kyle Lowry a écopé d’une flagrante en mettant un doigt dans l’œil de Donte Di Vincenzo. Dans la foulée, c’est Joël Embiid qui s’est retrouvé dans tous les mauvais coups, en particulier quand une fois au sol il a essayé d’attraper les jambes d’un Mitchell Robinson qui recevait un alley oop. Le pivot, toujours frustré par l’arbitrage, n’est pas passé loin de l’expulsion mais a finalement réussi à contrôler ses émotions pour répondre de la meilleure des manières.

– Un Joël Embiid record et en feu. Menés à la pause, les Sixers avaient besoin de faire un gros troisième quart-temps pour se relancer et leur MVP a sonné la charge. Toujours sur une jambe et bien épaulé par son lieutenant Tyrese Maxey, Embiid a réglé la mire. Réticent à aller dans la raquette, il a d’abord marqué deux tirs à mi-distance, avant d’enchainer trois 3-points de suite pour faire exploser le Wells Fargo Center ! Le point d’exclamation, c’est un 4e tir primé dans les dernières secondes pour terminer la période avec 18 points. Il enchaine avec 15 points en dernier quart-temps pour terminer avec 50 points ! Son nouveau record de points en playoffs et le premier joueur à marquer au moins 45 contre les Knicks en playoffs depuis Michael Jordan en 1996.

– Jalen Brunson se rassure, Mitchell Robinson jette l’éponge. Maladroit lors des deux premiers matchs de la série, Jalen Brunson a retrouvé son efficacité dans ce Game 3. Dans la salle où il a évolué quand il était à Villanova, le meneur des Knicks a terminé la rencontre avec 39 points à 48% aux tirs et 13 passes décisives. Les Knicks ont de nouveau pu compter sur Josh Hart, O.G. Anunoby (17 points) et Isaiah Hartenstein (14 points) mais Donte Di VIncenzo et le banc sont passés au travers. Pire, ils ont dû faire sans Mitchell Robinson en deuxième mi-temps. Victime d’une entorse de la cheville gauche, il est resté aux vestiaires et son statu pour le Game 4 est incertain.

