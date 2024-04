Le MVP de la nuit | Joel Embiid, le paralysé courageux

Il grimace, il boite, il ne saute pas au rebond… et désormais il souffre d’une paralysie faciale ! Pauvre Joel Embiid qui cumule les pépins, mais qui n’abandonne pas. Mieux, il signe son meilleur match en carrière en playoffs avec 50 points dans ce Game 3 face aux Knicks.

C’est son record en carrière en postseason, et il l’a fait avec une redoutable efficacité : 13 sur 19 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points, avec un 19 sur 21 aux lancers-francs. Il est le premier joueur de l’histoire à atteindre les 50 points en playoffs avec moins de 20 tirs, et le premier Sixers depuis Allen Iverson à atteindre ce total.

Lunettes noires sur les yeux, le pivot des Sixers révèle en conférence de presse qu’il souffre de la paralysie faciale de Bell ! « C’est très gênant sur le côté gauche de mon visage, ma bouche et mon oeil… C’est difficile, mais je ne suis pas un gars qui abandonne. C’est malheureux, mais je vais insister » a-t-il expliqué. On avait déjà remarqué que son oeil restait fermé lors du Game 2 sur un lancer-franc, et il en souffre depuis le « play-in » face au Heat.

À la limite de l’expulsion !

Plus que cette paralysie, c’est une faute disqualifiante qui aurait pu empêcher Joel Embiid d’inscrire 50 points pour aider les Sixers à s’imposer. Dans un premier quart-temps bouillant, le MVP 2023 s’est fait remarquer par un geste d’anti-jeu sur Mitchell Robinson. Alors qu’il est au sol, il attrape les pieds de son adversaire qui montait au cercle. Il s’en tire avec une faute flagrante de type I.

On n’est pas certain que les arbitres auraient sifflé la même chose à Draymond Green… « Je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit. Dans ce genre de situation, je cherche à me protéger » s’est-il défendu. Il n’empêche que Mitchell Robinson va plus tard quitter ses coéquipiers, et qu’il souffre d’une entorse de la cheville.

« Ils ont voulu jouer physique, et on a répondu » répond Joel Embiid à propos de ce premier quart-temps ultra intense : deux fautes flagrantes et une faute technique. Paradoxalement, c’est au large que le Camerounais va faire exploser la défense des Knicks. Bien servi par Tyrese Maxey, il enchaîne trois paniers à 3-points de suite pour donner 10 points d’avance. Le break est fait, et c’est ensuite, aux lancers-francs, qu’il va poursuivre son entreprise de démolition. Non sans chambrer Jalen Brunson, coupable de « flopping » selon lui.

Avec Joel Embiid, on ne s’ennuie jamais !