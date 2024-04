Jalen Brunson ne veut plus être le maillon faible

Il avait fini la saison régulière en trombe, au point de remporter le trophée de « Joueur du mois » de mars puis une 4e récompense de « Joueur de la semaine », mais Jalen Brunson est à la peine en ce début de playoffs. Certes, les Knicks mènent 2-0 avant d’aller à Philadelphie pour le Game 3 de ce premier tour des playoffs, mais ce sont pour l’instant des « role players » comme Miles McBride, Josh Hart ou Donte DiVincenzo qui font la différence.

« La réponse est simple : je dois m’adapter, être plus calme et comprendre ce qu’ils font. Franchement, je dois simplement être meilleur », prévient l’ancien joueur des Mavericks. « Il n’y a rien de sorcier là-dedans. C’est juste ‘Jalen, tu dois être meilleur’. C’est aussi clair et net. »

Une adresse en chute libre

Bien sûr, Jalen Brunson est loin d’être mauvais dans la série, mais s’il a mis 22 et 24 points lors des deux premiers matchs contre les Sixers, c’est en arrosant pas mal : 8/26 aux tirs lors du Game 1 puis 8/29 dans le Game 2. Le tout avec un 1/6 derrière l’arc lors des deux matchs. Ce qui donne un 29% aux tirs, et 17% à 3-points…

« Pour la plupart, les tirs que j’ai pris sont ceux que j’ai mis toute l’année », se défend le meneur All-Star. « Je dois donc m’améliorer et les mettre. Mais il faut aussi les féliciter ».

Féliciter qui ? La réponse est donnée par Josh Hart. « (Kelly) Oubre et (Nicolas) Batum » répond l’ailier des Knicks. « Ils défendent sur lui sur tout le terrain. Je ne crois pas qu’il soit obligé de faire quelque chose de différent. Il prend des tirs qu’il met habituellement, son adresse est en baisse, mais ses tirs finiront par rentrer. Il doit continuer à tirer, continuer à être agressif, c’est ce dont nous avons besoin. »

En attendant que Jalen Brunson retrouve sa réussite aux tirs face au traitement de choc que lui réservent les Sixers, et que Tom Thibodeau considère d’ailleurs souvent comme des fautes, ses coéquipiers devront continuer à combler les manques du meneur. Surtout qu’en face, Joel Embiid a promis de remporter la série.