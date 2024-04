Furieux contre l’arbitrage, Joel Embiid promet de renverser les Knicks !

Le retour à Philadelphie risque d’être pénible pour les Sixers de Joel Embiid. La franchise de Pennsylvanie a raté l’occasion de rentrer à la maison avec une victoire acquise au Madison Square Garden lundi. Tout s’est joué dans les derniers moments, sur l’une des possessions les plus confuses de la saison, conclue par le tir assassin de Donte DiVincenzo, synonyme de succès des Knicks et d’avantage 2-0 dans la série. Un shoot qui n’aurait jamais dû exister à en croire les Sixers, qui peinaient à décolérer face au scénario des derniers instants et l’arbitrage dans les dernières secondes.

Le « Bang ! Bang ! » de Mike Breen résonne d’autant plus comme un coup derrière la tête de Joel Embiid et ses coéquipiers. Pour le MVP de la saison passée, ce sont surtout les coups de sifflet et plus encore leur absence qui fait mal. Sur cette dernière action conclue par DiVincenzo, Tyrese Maxey se fait arracher le ballon suite à une remise en jeu ligne de fond sans que le jeu ne soit arrêté. « Tout le monde sur le parquet demandait le temps-mort » enrage Embiid. « Moi le premier, Nico Batum, le coach au bord du terrain… Mais les arbitres ne nous l’ont pas donné, ils ont oublié le temps-mort. »

Nick Nurse avait demandé un temps-mort

Depuis son banc, Nick Nurse raconte sa vision de l’action, en tout point similaire à celle de son pivot, la colère froide en plus. « On a voulu remettre le ballon en jeu rapidement, mais on n’a pas pu. Je demande le temps-mort. L’arbitre me regarde droit dans les yeux. Il m’ignore. Il s’est dirigé vers Tyrese, j’ai de nouveau demandé le temps-mort. Puis la mêlée a débuté. J’imagine que je dois courir sur le terrain ou faire quelque chose pour être certain d’avoir son attention. J’avais besoin de ce temps-mort pour avancer le ballon à mi-terrain. Cela aurait été bien. »

Les Sixers en sont arrivés à une telle frustration qu’une réclamation va être déposée auprès de la ligue suite à l’arbitrage des deux premiers matchs de la série informe ESPN. Cette réclamation n’aura toutefois aucune incidence sur le scénario du match, qui ne pourra être pas rejoué.

Le rapport officiel de la NBA des deux dernières minutes avait pointé deux erreurs en la défaveur de Philadelphie lors de la première rencontre. Une faute sur Tyrese Maxey aurait pu lui offrir un lancer-franc supplémentaire à 107-102 à 49 secondes de la fin, puis un marché avait été oublié à Jalen Brunson à 109-104 à 16 secondes de la fin. Une possession cruciale sur laquelle les Sixers n’avaient pas non plus à la surprise générale cherché à faire faute, perdant des secondes précieuses.

Joel Embiid annonce la qualification !

Ce lundi, Joel Embiid, tête basse face aux micros, n’a pas mâché ses mots, rejetant la responsabilité de la défaite sur les arbitres. « Il y a un paquet de fautes… C’est inacceptable, putain. Cette défaite, elle est pour la ligue. C’est pour la NBA. C’est pour les foutus arbitres. Je déteste mettre le sort du match sur eux, mais je suis certain que le rapport des deux dernières minutes va tomber que l’on verra ce qu’il s’est passé. Non, ce n’est pas de la faute de Tyrese Maxey, ce n’est de la faute d’aucun de nous. On s’est battu pendant quoi, 47 minutes et 20 secondes pour qu’il se passe ça alors qu’on mène de quatre points ? Ce n’est pas normal. »

5% de chances de se qualifier

Avec deux matchs devant eux dans leur antre du Wells Fargo Center, les Sixers savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur, peu importe les circonstances extérieures. L’histoire de la NBA ne plaide en tout cas pas leur cause. Les équipes qui ont perdu les deux premiers matchs à l’extérieur au premier tour ne se sont qualifiées qu’à cinq reprises en 94 séries du genre dans les annales de la NBA, soit 5% de chances de se qualifier.

Mais Embiid y croit : « Nous allons gagner cette série. Nous savons ce qu’il nous reste à faire. Nous avons fait du meilleur boulot aujourd’hui, et nous allons le faire. Nous sommes la meilleure équipe et nous allons continuer à nous battre ».