À l’arraché, les Knicks repoussent le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey

Incertain avant le début de rencontre (malade), Tyrese Maxey ne montre aucun signe de faiblesse puisqu’il lance les Sixers avec trois paniers primés de suite. Il passe ainsi, à lui seul, un 9-0 pour commencer.

Face à des Knicks dans la réaction, il est ensuite rejoint par Joel Embiid, discret au début, qui frappe lui aussi à 3-pts. Philadelphie remporte le premier quart-temps (18-25).

Même si Jalen Brunson et Josh Hart trouvent des solutions offensivement, l’écart est toujours là. Le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey fait toujours des dégâts. Quand ce n’est pas Tobias Harris qui fait du bien avec un tir primé dans le coin. Un dernier shoot à 3-pts, en transition, de Hart permet aux Knicks de rejoindre les vestiaires avec seulement quatre unités de retard (49-53).

En troisième quart-temps, après plusieurs minutes d’échange de paniers, Joel Embiid sort et New York en profite pour enfin passer devant. Pour la première fois du match, après plus de trente minutes de jeu. Brunson et Hart ont reçu de l’aide dans ce quart-temps, avec les points de Isaiah Hartenstein et OG Anunoby (79-74). Ils sont suivis par Bojan Bogdanovic, auteur de deux paniers primés en début de quatrième quart-temps.

Un contre décisif de Isaiah Hartenstein

Mais Joel Embiid et Tyrese Maxey ont encore de la ressource. Le jeu a deux fonctionne bien et, avec les paniers des deux All-Stars, les Sixers sont toujours dans le match. Mieux : Maxey marque à 3-pts à 70 secondes de la fin, pour donner quatre points d’avance à Philadelphie. Jalen Brunson manque deux tentatives importantes, avant d’inscrire trois points et de revenir à une possession. Il reste alors 27 secondes à jouer.

Les Sixers manquent leur remise en jeu, Josh Hart intercepte le ballon et il faut deux tentatives à Donte DiVincenzo, derrière l’arc, pour permettre aux Knicks de repasser devant ! Tyrese Maxey a la balle de match mais Hartenstein vient le contrer sur son layup. Joel Embiid aura la dernière chance, mais très loin, il manque son shoot et les Knicks s’imposent 104-101. Ils mènent désormais 2-0 alors que la série va s’envoler pour Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joel Embiid – Tyrese Maxey à la hauteur. Le premier n’est clairement pas à 100% avec ses problèmes au genou alors que le second était incertain quelques heures avant l’entre-deux, malade. Pourtant, ils ont été les deux meilleurs joueurs de leur équipe, et de loin. Maxey a lancé Philadelphie avec ses tirs primés, puis les deux hommes ont pris les commandes de l’attaque. Les écrans du pivot ont libéré l’extérieur et on n’a vu qu’eux en seconde période. Ils finissent avec 69 points (35 pour Maxey, 34 pour Embiid), 19 rebonds et 16 passes en cumulé, mais auront besoin de plus de soutien s’ils veulent revenir à domicile.

– Toujours une solution pour les Knicks. Tom Thibodeau n’a pas vraiment ce problème. Aucun de ses joueurs n’a été plus dominant que les autres dans cette partie, en revanche, chacun est sorti du chapeau au bon moment. Les points de Isaiah Hartenstein en troisième quart-temps ont été précieux, son contre sur Maxey aussi évidemment dans les dernières secondes. Les tirs de Miles McBride comme ceux de Bojan Bogdanovic ont enfoncé les Sixers en dernier acte, avant que Donte DiVincenzo ne mette la cerise. Les Knicks finissent avec six joueurs à 9 points ou plus.

– Jalen Brunson encore très moyen. Pour la deuxième fois, après la victoire dans le Game 1, le All-Star de New York (24 points) n’a pas fait un grand match. Le meneur de jeu a rendu une copie à 8/29 au shoot… Mais au moins, il ne perd pas de ballon (un seul) et compense avec ses 8 rebonds et ses 6 passes. C’est presque rassurant : Jalen Brunson n’est pas parfait et les Knicks mènent néanmoins 2-0. Difficile d’imaginer meilleur scénario pour lui et ses coéquipiers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.