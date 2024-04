À New York, Jalen Brunson n’est plus tout seul !

Pour arracher cette 2e place de la conférence Est, Jalen Brunson a joué comme un MVP en mars et en avril, récoltant un trophée de meilleur joueur du mois, puis un 4e trophée de Player Of The Week pour boucler la saison régulière. Et puis, cette nuit, la machine s’est enrayée : 8 sur 26 aux tirs, 5 balles perdues.

Leur leader maladroit, les Knicks ont cherché des solutions pour repousser les Sixers, et les seconds couteaux se sont lâchés. Il y a l’inévitable Josh Hart dont la coiffure avait donné le ton : des braids qui dessinent le logo des Knicks. Avec quatre paniers à 3-points, il signe sa meilleure performance de la saison dans l’exercice, et sa hargne, mais aussi sa défense, ont permis d’aller chercher de précieux points.

On retiendra ce panier primé à une minute de la fin, les jambes écartés. Ce tir a assommé les Sixers et fait chavirer le Madison Square Garden. À l’arrivée, 22 points et 13 rebonds pour l’ailier international.

Hart of New York

« C’est vraiment encourageant même si on ne peut pas attendre d’avoir 10 points de retard pour se mettre à jouer » répond Josh Hart à propos de la soirée contrastée des Knicks. « Toute la saison, Jalen nous a portés sur ses épaules, et lorsqu’il est en difficulté, c’est là qu’on doit réagir. Quand votre arme numéro 1 ne joue pas bien, ou plutôt ne shoote pas bien, car je ne voulais pas dire qu’il avait mal joué, on a besoin que les gars prennent la suite, et c’est ce qu’on a fait. »

Il y a aussi Mitchell Robinson qui arrache 7 rebonds offensifs. Le pivot des Knicks n’avait pas joué autant depuis le 1er décembre, et il apporte 8 points, 12 rebonds et 4 contres. Bojan Bogdanovic apporte 13 points dont le panier égalisateur à 82-82. Et puis, bien sûr, il y a Miles McBride, qui inscrit 21 points pour un +/- monstrueux : + 37 ! « Deuce » a fait très mal après la sortie sur blessure de Joel Embiid.

« Leur plan de jeu était sans doute d’empêcher Jalen de recevoir le ballon. S’ils optent pour cette stratégie, il faut être capable de leur faire payer » répond Miles McBride.

Brunson remercie ses coéquipiers

C’est le rôle d’un remplaçant de répondre présent quand on fait appel à lui. C’est ingrat, et aux Knicks, la rotation est très courte. On ne sait jamais si Tom Thibodeau vous donnera une chance.

« Un match dure 48 minutes » rappelle le coach new-yorkais. « On a débuté le match lentement, mais tout a changé lorsque le banc est entré en jeu. On a besoin de tout le monde. Ce soir, c’était le banc. Il faut savoir gagner des matches de différentes manières. »

Gagner des matches avec un Jalen Brunson maladroit, c’est au final « encourageant » comme l’explique Josh Hart, et le meneur remercie ses coéquipiers d’avoir sauvé sa soirée. « Les remplaçants ont été phénoménaux du début à la fin » insiste-t-il. « À chaque fois qu’ils sont entrés en jeu, ils ont été décisifs. Bravo à eux pour leur préparation. »