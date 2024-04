Joueurs du mois | Jalen Brunson accompagne Luka Doncic

Décidément, rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Luka Doncic (Mavericks) depuis deux mois et la NBA n’a donc pas eu d’autre choix que de le réélire comme Joueur du mois de mars à l’Ouest, après l’avoir déjà récompensé en février. Dans la conférence Est, c’est Jalen Brunson (Knicks), ex-coéquipier de Luka Doncic, qui rafle la mise.

Avec 32.5 points, 10.1 rebonds, 10.1 passes et 1.4 interception de moyenne le mois dernier (à 47% au tir, 38% à 3-points et 78% aux lancers-francs), Luka Doncic a conduit Dallas à onze victoires en quatorze matchs. Surtout, non content de ne plus avoir perdu depuis le 5 mars, le Slovène remonte au classement et certains l’imaginent maintenant concurrencer Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP 2024…

Quant à Jalen Brunson, si l’on excepte cette rencontre face aux Cavaliers au début du mois où il est sorti du terrain après moins d’une minute, il a affiché 31.2 points, 6.3 passes et 3.2 rebonds de moyenne (à 48% au tir, 38% à 3-points et 81% aux lancers-francs), sur les douze autres rencontres qu’il a pu disputer normalement. Menant New York à huit victoires sur la période.

C’est déjà la cinquième fois que Luka Doncic remporte le trophée de « Player Of the Month », alors que Jalen Brunson l’empoche, lui, pour la seconde fois seulement.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 65 37 48.9 38.0 78.2 0.8 8.3 9.1 9.8 2.1 1.5 4.0 0.5 34.0 Total 395 35 47.0 34.6 74.6 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 69 35 47.8 40.0 84.0 0.6 3.0 3.6 6.5 1.9 0.9 2.4 0.2 27.9 Total 414 28 48.9 39.0 82.1 0.5 2.7 3.2 4.6 1.8 0.7 1.6 0.1 16.5

