Plus de peur que de mal pour Jalen Brunson ?

Quarante secondes. C’est le temps de jeu de Jalen Brunson face aux Cavaliers puisque le meneur des Knicks s’est blessé dès le début de match ! Une simple sortie d’écran, puis un tir, et il grimace immédiatement et tombe au sol.

Comme il est incapable de se relever tout seul, on craint le pire pour son genou gauche. D’autant qu’il restera aux vestiaires pendant toute la suite de la rencontre, et même en seconde mi-temps. Au final, il faudra attendre la conférence de presse pour en savoir plus.

« Il s’est cogné le genou. Voilà ce qui s’est passé » explique Tom Thibodeau. « Il a passé des radios et a été examiné par un médecin. Tout est négatif. On verra ce que ça donne demain ».

Une blessure étrange

Il s’agirait donc d’un simple coup, genou contre genou, et il n’y aurait aucune lésion. Au ralenti, on s’aperçoit qu’il ne touche pas le genou d’Isaac Okoro et finalement, ce serai plus tôt dans l’action que Jalen Brunson aurait touché le genou de son coéquipier d’Isaiah Hartenstein. Et ce n’est qu’au moment de prendre son impulsion qu’il aurait ressenti une douleur.

Paradoxalement, c’est sans son leader, et donc avec quatre titulaires en moins, que les Knicks sont allés s’imposer à Cleveland ! « Lorsque vous êtes en sous-effectif, votre marge d’erreur est mince » rappelle Tom Thibodeau. « Il faut donc jouer avec une grande intensité, une grande concentration sur chaque action. C’est la seule chose dont je suis fier. Alors qu’on joue déjà sans notre « frontline » titulaire, on a aussi perdu Jalen. Mais les gars qui étaient là ont fait le boulot ».

Notamment Miles McBride, auteur de 16 points et 5 passes, sans souffler la moindre seconde ! On ne changera pas Tom Thibodeau…