Avec un Josh Hart héroïque, les Knicks s’imposent à Cleveland

Le match commence plutôt mal pour les Knicks, et c’est peu dire. Au bout de 40 secondes de jeu, Jalen Brunson, leur meneur All-Star, sort d’un écran et sur son impulsion, se blesse tout seul à la jambe droite ! Incapable de se relever tout seul, Brunson a dû être soutenu pour rejoindre les vestiaires, un sacré coup dur d’entrée pour New York !

Mais les Knicks résistent bien. Mieux, derrière Donte DiVicenzo (12 points) et Miles McBride (8 points) qui scorent à eux deux plus que toute l’équipe des Cavs, les visiteurs prennent même les devants (28-19). En face, les Cavs n’y arrivent pas offensivement, à l’image de Max Strus, capot malgré cinq tentatives de tirs.

Evan Mobley essaie bien de relancer sa cavalerie en deuxième quart-temps, mais McBride le met au sol sur un dribble croisé et New York continue de faire la course en tête. Bojan Bogdanovic assure 10 points à 5/6 sur la période en sortie de banc, mais Sam Merrill fait encore mieux côté Cavs, avec 12 points à 4/5 à 3-points. Sur un ultime tir arc-en-ciel de Garland, Cleveland reprend l’avantage à la pause (53-51).

Hart et McBride clutch

Les Cavs ont mis la balle à l’intérieur pour revenir au tableau d’affichage en deuxième quart. Ils repartent avec la même recette au retour des vestiaires. Mobley et Allen combinent bien à l’intérieur, pour un panier plus la faute du premier. Mais Hartenstein n’hésite pas non plus à grimper sur Allen au dunk ! Même sans ses deux All-Stars, Randle et Brunson, New York reprend le dessus, grâce à 16 points de DiVicenzo dans la période notamment (87-78).

Garland et les Cavs mettent le paquet pour recoller en début de dernier quart, dont un superbe alley oop de Garland pour Allen. Ils reviennent souffler sur la nuque des Knicks, à -3. Mais Bogdanovic parvient à calmer le jeu, avant que Hart dans le coin à droite, puis McBride dans le coin à gauche, ne sanctionnent à 3-points pour sceller définitivement la victoire des Knicks dans les deux dernières minutes (107-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure de Jalen Brunson. Déjà privés de Julius Randle et OG Anunoby depuis plusieurs semaines, les Knicks ont dû jouer sans Jalen Brunson face aux Cavs. Au bout de 40 secondes de jeu seulement, Brunson s’est retrouvé au sol, incapable de se relever, après une action bénigne : un shoot en sortie d’écran. Après le match, Thibodeau et les Knicks se voulaient rassurants, expliquant que les premiers examens n’avaient rien révélé de grave, juste un mauvais contact genou contre genou semble-t-il…

– Le triple-double héroïque de Josh Hart. C’est un des refrains lancinants de la saison des Knicks : quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Il y a toujours un joueur qui semble capable de prendre les responsabilités de son coéquipier en cas de coup dur. Surtout chez les anciens Cats de Villanova… Cette nuit, c’est Hart qui s’en est chargé avec un triple-double impressionnant : 13 points, 19 rebonds, 10 passes. Ça, plus un tir à 3-points ultra clutch dans la dernière minute, devant le banc des Cavs. Sans compter que l’autre ancien de ‘Nova, Donte DiVicenzo a fini avec une superbe ligne de stats : 28 points, 6 rebonds, 4 passes.

– Un nouveau coup d’arrêt pour les Cavs. Depuis leur série de 17 victoires en 18 matchs, à cheval sur janvier et février, les Cavs sont redescendus sur terre. Toujours privés de Donovan Mitchell, les Cavs ont été sur courant alternatif toute la soirée, comme l’a regretté après coup JB Bickerstaff, encaissant notamment 36 points en 3e quart-temps. Une contre-performance défensive de plus pour Cleveland qui reste sur 4 défaites en 7 matchs depuis le retour du All-Star Game…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.