Joueurs de la semaine | Un 4e trophée pour Jalen Brunson !

La NBA a dévoilé les lauréats des derniers trophées de Player Of The Week pour la saison. A l’Est, c’est encore Jalen Brunson qui décroche la récompense, et c’est la 4e fois de la saison ! Seul son ancien coéquipier à Dallas, Luka Doncic en a gagné autant cette saison.

Candidat sérieux à une place dans une All-NBA Team, le meneur des Knicks a bouclé la saison régulière avec 38.5 points et 7.5 passes de moyenne pour quatre victoires en quatre matches. Le tout à 51 aux tirs, 50% à 3-points et 92% aux lancers-francs.

A l’Ouest, c’est Nikola Jokic qui récupère le dernier trophée de la saison avec 26.5 points, 11.5 rebonds, 7.8 passes et 3 interceptions de moyenne. Le Serbe boucle la boucle puisqu’il avait remporté le premier trophée de la saison, le 30 octobre dernier. Dans les votes, il devance Bradley Beal, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, CJ McCollum, et Jamal Murray.