Avec le coeur, les Knicks arrachent le Game 1 face aux Sixers

La reprise des playoffs a été marquée par ce Game 1 électrique entre Knicks et Sixers, dans un Madison Square Garden chaud bouillant ! Les deux formations ont livré une bataille qui a tenu toutes ses promesses, le « momentum » a changé de camp plusieurs fois, mais le match a fini par basculer en faveur des New-Yorkais, entre le duo Miles McBride – Josh Hart qui s’est illustré en parfait facteur X, avec de l’adresse extérieure, et le travail de sape de leurs intérieurs, ultra dominateurs au rebond.

Ce sont les Sixers qui ont pris le meilleur départ, menant rapidement de 13 points grâce à l’entame agressive de Joel Embiid et de l’adresse extérieure (19-32). Philadelphie a réussi à rendre le MSG silencieux, ce qui était loin d’être un mince exploit, mais le calme n’a pas duré, et la Mecque du basket a vite retrouvé de la voix.

Frayeur pour Joel Embiid

Contre toute attente, c’est la second unit de New York, en particulier Miles McBride et Bojan Bogdanovic, qui les fait recoller au score, avec deux paniers à 3-points pour le meneur et l’ailier croate (36-36).

Il y a ensuite un 11-1, avec un nouveau 3-points de Miles McBride et un dunk d’OG Anunoby en transition, puis un 9-0 pour placer les Knicks dans les meilleures dispositions à la pause. Surtout après la sortie de Joel Embiid, victime d’une alerte au genou (58-46). Avec un 18-3 au niveau des points inscrits en contre-attaque, les joueurs de Tom Thibodeau ont clairement été les agresseurs en première mi-temps.

Mais avec Joel Embiid de retour, toute la formation de Nick Nurse relève la tête au retour des vestiaires, et de quelle manière ! Joueur de caractère, Kyle Lowry sonne la révolte avec un 3-points et un 2+1 pour donner le ton. La suite ? Un cinglant 24-5 de Philly pour reprendre l’avantage, l’oeuvre de Tyrese Maxey pour accompagner un Lowry toujours chaud, mais également Joel Embiid et Kelly Oubre Jr, grands artisans de ce run qui a replacé Philadelphie devant (72-78).

New York réussit son finish

Pas de quoi décontenancer les Knicks, revenus à -3 à l’issue du troisième quart-temps, avant de lancer leur dernière offensive pour reprendre la tête sur un layup de l’inévitable Miles McBride (86-84). Les locaux sont en vie à l’approche du « money-time » et c’est déjà une première victoire.

Le final a été à l’image de la rencontre : tendu ! On retiendra notamment les deux claquettes de Mitchell Robinson qui ont contribué à mettre New York sur la bonne voie, aux côtés des flèches de la paire McBride/Hart sur la fin, ou le moment où le pivot s’est retrouvé au sol à se bagarrer pour la possession avec Joel Embiid.

De quoi inspirer le plus rugueux des Knicks, Josh Hart, qui a illuminé les deux dernières minutes avec deux paniers à 3-points, le rebond offensif de la victoire et deux lancers-francs pour couronner le tout. Les hommes de Tom Thibodeau ont été à la hauteur du rendez-vous (111-104), lançant ce duel de la meilleure des manières avec ce résultat qui vient récompenser un contenu plus qu’encourageant pour la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers ont retenu leur souffle. Joel Embiid semblait plus en jambes que sur ses précédentes sorties et ses 18 points à la pause laissaient présager un retour réussi. Mais tout a été remis en cause quand il s’est écroulé après une action incroyable avant la mi-temps. Bloqué par Mitchell Robinson, le pivot a envoyé le ballon sur la planche pour faire une « T-Mac » et écrabouiller le cercle. L’euphorie aura été de courte durée car il s’est immédiatement allongé ensuite, semblant souffrir de son genou gauche déjà touché cette saison. Rentré prématurément aux vestiaires, Joel Embiid est finalement revenu en jeu et a pu terminer la rencontre. Plus de peur que de mal, même si le joueur a dû jouer avec le frein à main.

– Le cœur de Josh Hart. L’ailier des Knicks est réputé pour son tempérament de joueur « dur au mal », doté d’un mental à toute épreuve. Dans ce match où les deux formations ont livré un duel sans merci, Josh Hart s’est retrouvé dans son élément. Dans le final, il a fait preuve d’un coeur incroyable pour sceller le sort de la partie, avec trois paniers à 3-points qui ont envoyé les Sixers dans les cordes, puis ce rebond offensif arraché pour valider la victoire, comme un symbole de cette rencontre où New York a dominé son sujet avec 55 prises, dont 23 offensives ! Devant Mitchell Robinson et ses 12 rebonds, quel New-Yorkais a fait mieux ? Josh Hart avec 13 rebonds au compteur !

– Miles McBride, la surprise du chef. Le meneur de poche new-yorkais aura été le parfait facteur X qu’on n’attendait pas à ce niveau mais qui a su saisir sa chance pour montrer de quoi il était capable. Auteur de 21 points en sortie de banc, avec un joli 5/7 à 3-points à la clé, Miles McBride aura été un poison durant tout le match pour la défense des Sixers, avec son adresse extérieure mais pas que, car il a permis à Jalen Brunson et son 8/26 au tir de passer entre les mailles du filet. Lorsqu’il a été sur le terrain, les Knicks ont dominé Philly de 37 points d’écart ! Toute la question est désormais de savoir s’il saura réitérer pareille perf sur la série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.