Le défi des Cavaliers : intégrer Donovan Mitchell dans une attaque en mouvement

JB Bickerstaff ne manque pas d’ambitions pour ses Cavaliers sur le plan statistique. « On ne sera peut-être pas encore la meilleure défense de la ligue. Mais je crois qu’on a terminé la saison dernière avec la 8e attaque la plus efficace. Notre objectif est d’être dans le Top 5 des deux catégories. Si on y parvient, cela nous permettra d’aller loin », fixe à juste titre le coach de Cleveland.

Voir une équipe terminer aussi bien classée des deux côtés du terrain est rare mais les Cavs n’en étaient pas loin l’an dernier. Avec 116 points inscrits par match, sur 100 possessions, sa formation était effectivement dans le top 10 des meilleures attaques (9e), tout en étant la meilleure défense du pays (110 points).

L’attaque des Cavaliers, qui s’est grippée en playoffs face aux Knicks (103 points au premier tour), peut-elle gagner en efficacité ? JB Bickerstaff répond par l’affirmative. Initialement interrogé sur ce que devait lui montrer Donovan Mitchell, le coach des Cavs commence par une promesse : « Vous allez voir un changement dans notre système offensif. »

« Il y a deux ans (ndlr : avant l’arrivée de Donovan Mitchell donc), on s’appuyait sur beaucoup de mouvements du ballon et des joueurs. On va essayer de revenir à ça, où tout le monde bouge plus, où le ballon bouge plus. Ensuite, il (Donovan Mitchell) aura l’occasion, une fois que la défense a bougé, de faire ce qu’il sait faire le mieux », se projette le technicien.

Pas trop d’isolations à Cleveland

Son équipe était pourtant peu concernée par le phénomène d’isolation. Avec sept possessions de ce genre en moyenne, les Cavs en jouaient deux fois moins que les Mavericks, leaders en la matière. Et Donovan Mitchell était très loin des joueurs, dont Luka Doncic donc, qui ont le plus recours à l’isolation.

Collectivement, JB Bickerstaff estime « qu’il va falloir demander à tout le monde d’être un peu plus dynamique, d’être un peu plus difficile à trouver. Quand vous défendez sur un joueur d’élite comme Donovan, il a automatiquement l’avantage. Il ne lui reste plus qu’à faire le jeu. »

Le quota de passes décisives de l’ancien joueur du Jazz pourrait ainsi repartir à la hausse. Auteur de sa meilleure saison en carrière, avec une meilleure efficacité aux tirs, Donovan Mitchell distribuait un caviar de moins par rapport à sa dernière année dans l’Utah.

L’an prochain, il aura encore plus de shooteurs à trouver. « Ajouter des gars comme Max (Strus), Georges (Niang), ils peuvent se déplacer, créer du mouvement et rentrer des tirs grâce au mouvement. Les adversaires les poursuivent, et vous avez toujours la possibilité de jouer le pick-and-roll avec Darius (Garland), Donovan, Evan (Mobley) et Jarrett (Allen) », rappelle le coach qui entend donc générer de la variété dans son attaque.