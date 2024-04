Tyrese Haliburton et Myles Turner mettent Milwaukee au pied du mur

« Je sais que nous allons les affronter en playoffs et ça ne va pas être beau à voir ». Le visionnaire Malik Beasley avait annoncé la couleur dès début janvier, et ce Game 4 lui a donné raison, ajoutant encore un peu de piment à ce début de rivalité entre Pacers et Bucks, mais encore au détriment de son équipe de Milwaukee, décimée, et qui a fini par craquer dans le troisième quart-temps.

Le début de rencontre a en effet été marqué par l’expulsion de Bobby Portis, coupable d’avoir perdu son sang-froid en provoquant Andrew Nembhard puis en lui assénant un coup qui lui a valu une « double technique » synonyme d’expulsion, pour le plus grand plaisir du Gainbridge Fieldhouse. De quoi lancer une guerre des tranchées qui n’a pas été aussi simple qu’on pouvait l’imaginer pour Indiana, face à une équipe de Milwaukee déjà privée de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, mais qui s’est battue avec ses armes, jusqu’au bout.

Les Pacers ont en effet dû s’arracher pour rester en tête jusqu’à la pause, la faute notamment à une défense de zone qui a perdu les locaux, et des Bucks qui ont crânement joué leur chance. Portés par leur adresse extérieure (12/22 à la pause) sous l’impulsion du trio Sheppard-Nesmith-Turner, les hommes de Rick Carlisle ont eu bien du mal à contenir Khris Middleton et Danilo Gallinari, jusqu’à ce que Malik Beasley et Andre Jackson n’apportent leur pierre à l’édifice à 3-points (58-56). Même les 3-points de Myles Turner et Tyrese Haliburton n’ont pas suffi à calmer les ardeurs de Milwaukee, toujours dans le coup à -3 après un magnifique « fadeaway » de Khris Middleton à mi-distance (67-64).

Myles Turner enfonce le clou

C’est lors du troisième quart-temps que la rencontre s’est décantée, suite à une alerte à la cheville gauche de Khris Middleton. Il y a eu deux flèches à 3-points de Tyrese Haliburton, le deuxième suite à un contre d’Aaron Nesmith sur Khris Middleton, puis un nouveau 3-points d’Andrew Nembhard pour faire sauter la zone adverse.

Les Bucks n’étaient pas au bout de leurs peines puisque Myles Turner a ensuite pris un malin plaisir à posteriser Brook Lopez avant d’enfoncer le clou d’un panier dans le corner (88-76). Toujours de loin, Aaron Nesmith, Pat Beverley et Andrew Nembhard ont porté l’écart à +15 peu avant le début du dernier acte (98-83). De quoi vivre un quatrième quart-temps tranquille ? Presque.

On ne sait pas si c’est le coup de marteau de Myles Turner ou la situation critique qui a réveillé Brook Lopez pour alimenter un 14-3 et permettre à Milwaukee de se relancer (98-92). L’espoir aura toutefois été de courte durée pour la franchise du Wisconsin, punie dans la foulée par un 8-0 asséné par Myles Turner, auteur de deux paniers à 3-points qui ont cette fois contraint Milwaukee à rendre les armes (108-94).

Vaincus 126-115, les Bucks vont à présent retrouver le Fiserv Forum pour le Game 5, avec pour seule ambition de forcer un Game 6 pour retourner à Indianapolis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Bobby Portis. L’expulsion du poste 4 a forcément changé la donne pour les Bucks, déjà orphelins de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Coupable d’avoir perdu ses nerfs (et d’avoir porté un coup à Andrew Nembhard après lui avoir retenu le bras), Bobby Portis a considérablement handicapé son équipe, même si les protégés de Doc Rivers ont chèrement vendu leur peau. On ne saura jamais ce qui se serait passé avec Bobby Portis sur le terrain. Ce qui est sûr, c’est que Milwaukee peut presque nourrir des regrets au regard de la suite du match.

– La paire Haliburton-Turner a régalé. Tyrese Haliburton avait sauvé sa peau et celle des Pacers dans le Game 3 avec un panier dans les derniers instants de la prolongation pour arracher la victoire. Sur ce Game 4, on a retrouvé un Tyrese Haliburton plus efficace, avec moins de déchet, un pourcentage de réussite à 3-points bien meilleur et un match mieux maîtrisé de sa part. Myles Turner a pour sa part poursuivi sur sa lancée avec un très gros match, et notamment une deuxième mi-temps où il aura malmené la raquette d’Indiana, avec ses 3-points à répétition, et bien sûr l’action du match lorsqu’il a postérisé Brook Lopez. Injouable par séquence, l’intérieur aura fini avec un improbable 7/9 à 3-points, son record en carrière ! Le tandem parviendra-t-il à enfoncer le clou dans le Game 5 ? Réponse mardi, peut-être avec Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo.

– Encore une alerte pour Khris Middleton. Déjà touché à la cheville droite dans le Game 2, l’ailier a de nouveau été touché à la cheville, la gauche cette fois, retombant mal après une tentative de lay-up où il s’est retrouvé par terre. Après avoir boité un long moment, il est revenu sans être trop diminué. Au contraire, il est resté, avec Brook Lopez, un danger permanent pour les Pacers. À voir tout de même à froid comment sa cheville réagira. Un éventuel forfait de Khris Middleton serait évidémment une catastrophe en l’état actuel des choses.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.