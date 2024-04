Donovan Mitchell face à ses responsabilités

Cleveland aura souffert lors de son séjour en Floride, concédant deux larges revers qui ont permis au Magic de revenir à 2-2 dans la série. Forcément, Donovan Mitchell avait le visage fermé lors de son passage en conférence de presse, à cause du résultat du Game 3 (112-89), mais aussi de sa propre performance. L’ancien arrière du Jazz avait pourtant bien débuté, au même titre que son équipe, finissant la première mi-temps à 18 points et avec 9 longueurs d’avance pour les Cavs ! Mais la suite aura été bien moins glorieuse, puisque « Spida » s’est fendu d’un zéro pointé.

C’est la première fois de sa carrière qu’il boucle une mi-temps sans marquer un seul point en playoffs. L’intéressé ne s’est pourtant pas défilé face à ses responsabilités.

« Tu ne peux pas traverser un trou noir comme ça », a-t-il déploré au sujet du 37-10 encaissé par Cleveland dans le troisième quart-temps, avant de faire son mea culpa. « Cela commence par moi. Je n’ai pas scoré en deuxième mi-temps. J’ai commencé les deuxièmes mi-temps de cette manière durant toute la série. 10 points, c’est scandaleux. On doit faire mieux, je dois faire mieux. Je suis déçu de moi-même, et je promets que je serai meilleur ».

Un mal récurrent

Donovan Mitchell ne s’est pas trouvé d’excuse pour essayer de justifier sa contre-performance, regrettant que le même problème se répète au retour des vestiaires depuis le début de la série. Son objectif pour la suite va être de redevenir le « Spida » du Game 1, lorsqu’il avait inscrit 30 points afin de mettre son équipes sur les bons rails.

Même si Jalen Suggs l’a considérablement gêné et qu’il a fini à 1/6 lorsque ce dernier défendait sur lui, l’arrière de Cleveland a estimé qu’aucun élément extérieur ne pouvait expliquer sa contre-performance. Sa solution : « revoir le match et être meilleur, c’est aussi simple que ça ».

« Je vous avais dit après le Game 1 : ‘Voilà qui je suis, et pourquoi je suis là’. Et sur les deux matchs qu’on a perdus, je n’ai pas été moi-même », a-t-il répondu. « C’est l’histoire des deux derniers matchs. Même quand on a gagné le Game 2, ça a été comme ça. Donc je dois trouver une solution. C’est pour ça que je suis là. De la même façon qu’on m’encense lorsque j’ai du succès, je mérite aussi la critique, et je m’en tiens à ça (…). Tu ne peux pas scorer 18 points en première mi-temps et zéro en deuxième avec seulement quatre tirs ».

Une série « au meilleur des trois matches »

Les Cavs ont laissé filer deux opportunités de se rapprocher de la demi-finale de conférence. Les Cavs ont toujours l’avantage du terrain mais la pression est de retour sur les épaules de Cleveland et son leader.

« Ils ont géré leurs affaires à domicile, et c’est tout », a résumé Donovan Mitchell. « C’est dommage que nous n’ayons pas répondu, mais nous trouverons un moyen de le faire à la maison, comme nous l’avons fait lors des deux premiers matchs. Sinon, nous rentrerons à la maison plus tôt que prévu. Mais ils l’ont fait pendant deux matchs. Nous l’avons fait pendant deux matchs. Maintenant, c’est au meilleur des trois matches ».

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.