Le fils de Peja Stojakovic quitte Stanford

Comme son coéquipier Maxime Raynaud, Andrej Stojakovic avait décidé de s’inscrire sur le « portail des transferts » pour changer d’université. Et contrairement au Français, qui a finalement décidé de rempiler à Stanford, le fils de Peja Stojakovic a choisi d’aller au bout du processus puisqu’il s’est engagé avec l’université de California.

Courtisé par Kentucky, North Carolina et Michigan, le jeune ailier a préféré rester pas trop loin de sa famille. « C’est la transparence totale de l’entraîneur Mark Madsen et de son staff qui m’a convaincu », a expliqué le Serbe. « Nous avons eu de nombreuses conversations sur un plan de formation, sur ce à quoi je pourrais ressembler à Cal. Dans l’ensemble, c’était cohérent avec le recrutement, au regard du temps passé avec moi et ma famille. »

Ce qui a aussi motivé le fils de Peja, c’est de voir la trajectoire de Jaylon Tyson. Passé par Texas et Texas Tech, l’arrière a explosé cette saison avec les Golden Bears : 19.6 points, 6.8 rebonds et 3.5 passes de moyenne.

« Si vous comparez ses années à Texas, Texas Tech et Cal, il y a une vision similaire dans la façon dont ils pourraient m’utiliser », poursuit Stojakovic. « Il s’agit de mettre en valeur des compétences que je n’ai pas pu utiliser par le passé et de montrer certains aspects de mon jeu que je n’ai pas vraiment travaillés moi-même. … La seule chose que j’avais demandée à toutes les universités, c’est un tableau des effectifs. Cal a été très transparent tout au long du processus. Il m’a donné un tableau clair des joueurs qui s’étaient engagés et de ceux qu’il essayait de recruter. Cela m’a semblé assez clair ».

Pour sa saison « freshman » à Stanford, Andrej Stojakovic a tourné à 7.8 points et 3.4 rebonds de moyenne.