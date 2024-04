Pas d’excès d’enthousiasme chez les Mavericks

2 juin 2021, Luka Doncic explosait avec 42 points et 14 passes décisives sur le parquet des Clippers lors du Game 5 au premier tour. Les Mavericks, au cœur d’une drôle de série sans aucune victoire à domicile jusqu’ici, pensaient alors prendre une bonne option sur la qualification.

Non concluant, car les Texans finissaient par s’incliner à l’issue du 7e match. Trois ans après, face aux mêmes adversaires, en menant jusqu’ici 2-1 dans leur série, les Mavericks ne veulent tomber dans aucun travers.

« Ils ont été dans toutes les situations, donc il n’y a rien à célébrer pour nous », tonne ainsi Jason Kidd, en parlant de l’expérience des Californiens. Le coach des Mavs, selon qui l’usure physique générale des protagonistes se fait sentir, ajoute : « Comprenez qu’on n’a rien accompli. La série est toujours en cours. On n’a gagné que deux matches. »

Son équipe des Mavericks aura la possibilité d’en gagner un troisième ce soir, pour un second match de suite à domicile. Pour Josh Green, il s’agit d’aborder cette rencontre comme si la série était à 0-0.

Victoire obligatoire

« Il s’agit d’arriver avec la même énergie et de s’assurer de frapper en premier. On sait que ce sera compétitif, mais il faut s’assurer que nous sommes prêts à y aller. A ce stade de la saison, chaque match doit être gagné », développe l’arrière, selon qui « chaque match à venir est une victoire obligatoire » pour les Mavs.

Ces derniers sont conscients qu’en cas de défaite, les compteurs seraient réellement remis à zéro. Et que la confiance pourrait changer de camp. Là où une victoire permettrait de prendre le large dans la série. « On doit protéger notre terrain », réclame Jason Kidd, en rappelant la force de frappe d’en face : « Ils ont (quatre) futurs membres du Hall of Fame, ils ont des armes partout. »

Le technicien est conscient que Kawhi Leonard, Paul George, James Harden ou Russell Westbrook peuvent prendre les choses en main et faire la différence en faveur des Clippers. « On leur tire notre chapeau s’ils marquent, mais on essaie de ne pas leur donner de cadeaux », poursuit Kidd, dont l’équipe les a limités sous la barre des 100 points deux matchs de suite.

Selon lui, l’important « est de garder son sang-froid, de réaliser le moment présent et ce qui se passe autour de soi, de l’absorber et de s’assurer qu’il n’y a rien qui puisse vous mettre en danger. L’un des messages les plus importants est qu’ils savent tous qu’ils ont quelqu’un derrière eux, et le facteur de confiance est extrêmement élevé en ce moment. »