Boston étouffe Miami pour reprendre l’avantage du terrain

Miami a commis un crime de lèse-majesté, en osant aller s’imposer dans le Game 2 à Boston… et en a payé le prix fort cette nuit dans le Game 3 ! Étouffés dès les premières minutes du match, les Floridiens n’ont jamais été en mesure de relever la tête pour finalement s’incliner 104-84. Auteurs de 22 points chacun, Jaylen Brown et Jayson Tatum n’ont presque pas eu à forcer leur talent.

Les Celtics ont vite donné le ton avec un 12-3 d’entrée marquée par deux paniers à 3-points et une claquette de Kristaps Porzingis. Même si le Letton est sorti dans la foulée pour deux fautes personnelles, Miami n’a pas vraiment su en profiter. Incapables de se défaire de la tenaille imposée par Boston en défense et maladroites de loin (1/9 à 3-points), les troupes d’Erik Spoelstra ont terminé le premier acte avec 12 petits points (12-21) !

Mais les coéquipiers de Tyler Herro n’étaient clairement pas au bout de leurs peines. Boston a entamé le deuxième quart-temps par un 9-0 avec deux paniers à 3-points de Jayson Tatum et un de Sam Hauser (12-30). Puis vers la fin du deuxième quart-temps, c’est le trio White-Tatum-Porzingis qui a envoyé les locaux dans les cordes (31-52).

Les Celtics en contrôle

Derrick White s’est rappelé à ses bons souvenirs du Kaseya Center en claquant 12 points sur la période, avec deux flèches à 3-points, une claquette extraordinaire suite à un lancer manqué de Jaylen Brown, puis deux paniers en transition pour porter la marque à 61-36 !

Autant dire que le Heat était condamné à l’exploit sur la deuxième mi-temps pour revenir d’un tel écart. Il y a bien eu un 10-0 marqué par les 3-points de Nikola Jovic et Tyler Herro qui ont permis d’entretenir l’espoir (53-72). Mais celui-ci aura été de courte durée tant Boston a vite repris le contrôle, avec encore une fois Derrick White à la baguette puis le duo Holiday-Horford, de loin notamment (59-86).

Le coup de chaud était passé, et les Celtics ont ensuite pu encaisser les coups de Patty Mills, Jaime Jaquez Jr et Bam Adebayo sans trop trembler dans le dernier acte. Vainqueurs 104-84, les hommes de Joe Mazzulla vont à présent essayer de réitérer la même performance dans le Game 4 demain, afin de revenir à Boston pour finir le job.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami refait le coup de la panne. Quelle souffrance de voir cette attaque de Miami incapable d’insuffler un semblant de dynamique afin d’enflammer le match pour le premier rendez-vous de la série en Floride. Pendant 12 minutes, les protégés de Pat Riley ont vécu un véritable cauchemar, terminant le premier acte avec un minuscule total de 12 points inscrits. Un record en playoffs ? Et bien non, le Heat a déjà fait pire ! C’était il y a deux ans, lors du Game 4 de la finale de conférence Est, avec seulement 11 points inscrits en 12 minutes, et c’était déjà face à Boston ! Comme cette nuit, les Celtics avaient rallié la mi-temps à +24 pour s’imposer sans trembler.

– Au bon souvenir de Derrick White. Miami et Boston ne se quittent plus depuis 2020 avec cette quatrième confrontation en playoffs sur les cinq dernières saisons. Les clins d’oeil et souvenirs rappelant les séries précédentes ne manquent pas, et une action a notamment rappelé le Game 6 de l’an dernier, lorsque Derrick White a surgi après un lancer-franc trop court de Jaylen Brown pour réaliser la claquette du match. Une action qui a renvoyé à la claquette magistrale qui avait permis à Boston d’arracher un Game 7 à domicile. Plus globalement, le coup de chaud de Derrick White sur le deuxième quart-temps a fait resurgir ce moment de gloire de l’arrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.