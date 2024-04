En grande difficulté, Buddy Hield peut-il se relancer pour les Sixers ?

Menés 2-1 par les Knicks, les Sixers visent l’égalisation à domicile dans le Game 4 et, pour ce faire, il ne leur faudra pas espérer compter exclusivement sur 50 (nouveaux) points de Joel Embiid ou sur un exploit de Tyrese Maxey. En ce sens, l’apport des seconds couteaux sera déterminant et Buddy Hield fera partie des joueurs à surveiller.

Pourtant, l’increvable arrière de Philadelphie est dans le dur depuis une semaine, dans ce qui constitue les premiers playoffs de sa carrière. En trois matchs, il affiche ainsi seulement… 0.7 point de moyenne, à 14% au tir et 0% à 3-points !

Loin, très loin de ses standards habituels (12.1 points de moyenne, à 44% au tir et 39% à 3-points sur la saison), même si son temps de jeu (10 minutes) n’est pas non plus le même (26 minutes).

« C’est évidemment difficile pour lui… » constate à ce sujet son coach, Nick Nurse. « Comme je l’ai déjà dit, je l’apprécie vraiment, il adore jouer et ça le tue de ne pas pouvoir être sur le terrain. Mais c’est là toute la discussion, je dois lui dire : ‘Écoute, mon job est de prendre les meilleures décisions pour l’équipe’. Certains soirs, lors de certaines séries, ça ne fonctionne pas pour certains joueurs. Ce n’est pas le seul dans ce cas. Moi, j’avais besoin d’une étincelle de quelqu’un d’autre et nous l’avons eue. Maintenant, le prochain match est un nouveau match et on ne sait jamais comment vont se dérouler les choses, donc il faut se tenir prêt. »

Rester prêt et tirer profit de chaque opportunité

Le conseil de l’entraîneur des Sixers à Buddy Hield est donc de rester prêt, quoi qu’il arrive, puisqu’il n’a pas encore totalement disparu de la rotation, malgré 29 petites minutes de temps de jeu cumulées sur les Game 1, 2 et 3 de ce premier tour contre les Knicks.

« Il faut juste se tenir prêt » insiste Nick Nurse. « Si vous sortez du banc, il faut préparer d’une manière ou d’une autre ses mains, ses pieds ou son esprit à [réussir son tir]. Il faut comprendre que la fenêtre peut être courte. »

La capacité de Buddy Hield à rebondir et sanctionner New York avec son shoot, sur de courtes séquences, pourrait être primordiale pour Philadelphie, trop dépendant jusqu’à présent de la paire Embiid/Maxey.

« Quand l’opportunité se présente, il faut allumer » déclarait à ce sujet le Bahaméen, mi-avril. « Je ne dirais pas que [les occasions] sont limitées, mais il y a Joel [Embiid], Tyrese [Maxey], Tobias [Harris], Kelly [Oubre Jr.]… Il faut réussir la bonne action et il faut lui faire confiance. C’est ce que le jeu vous apporte parfois. Vous devez profiter de chaque opportunité dont vous disposez. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.