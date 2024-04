A deux matches de la fin, Buddy Hield a déjà joué 82 matches !

La saison passée, Mikal Bridges était devenu le 43e joueur de l’histoire à disputer 83 matches de saison régulière. Une anomalie due à son transfert aux Nets en cours de saison. Buddy Hield est sur le point de faire encore mieux puisque le nouveau shooteur des Sixers peut atteindre la barre des 84 matches ! Ce serait une première dans l’histoire de la NBA depuis Casey Jacobsen en 2005.

« J’en suis fier. On appelle ça un « Iron Man » en NBA. Il m’en reste combien, deux de plus ? Donc, j’espère atteindre 83, 84… » répond Hield à propos de cette marque rare. « Je suis déjà privilégié de jouer 82 matches. Je dois juste continuer à prendre soin de mon corps et j’espère pouvoir recommencer l’année prochaine. Cela a toujours été mon objectif. Même après avoir été échangé, j’étais furieux d’avoir manqué un match. »

Huit saisons, 630 matches, aucun en playoffs !

Effectivement, Hield aurait même pu jouer 85 matches ! Le transfert effectué le soir de la « trade deadline » l’a privé d’un match des Pacers, mais dès le lendemain, il jouait 40 minutes pour les Sixers. « Je sais à quel point c’est important pour moi de donner le ton aux plus jeunes dans la ligue » poursuit-il. « J’adore jouer. Cela en dit long sur moi : j’aime jouer tous les jours. »

Mais le plus important pour lui, c’est de disputer les playoffs. Après huit ans de carrière, il n’a toujours pas joué le moindre match ! Et il faudra sans doute passer par un « play-in » pour débloquer son compteur.

« Il faut attendre patiemment », réagit Hield, qui dispute ses premiers matches avec Joel Embiid. « Avec le retour de Joel, on apprend à se connaître avec les autres gars. La patience est ma devise depuis que je suis ici. J’attends que tout se mette en place, et je sais que les choses finiront toujours par s’arranger ».

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 81 26 43.6 38.2 88.9 0.7 2.4 3.1 2.9 2.0 0.9 1.2 0.5 12.0 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 29 26 42.5 37.8 95.2 0.8 2.2 3.0 3.2 2.1 0.9 1.3 0.4 12.0 Total 629 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.