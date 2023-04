Mikal Bridges, l’intrus qui ne rate jamais un match

« Load management » ou « gestion de la fatigue » en bon français. Une expression apparue il y a quelques années quand Gregg Popovich économisait ses stars vieillissantes, et c’est devenue une cause nationale pour la NBA qui lutte contre les mises au repos des meilleurs joueurs. Pour preuve, la prochaine convention collective imposera un minimum de 65 matches joués pour être éligible aux trophées individuels et aux sélections dans les All-NBA Teams.

Il n’est pas encore réellement une star, ni All-Star, mais Mikal Bridges prouve depuis son arrivée en NBA qu’on peut jouer l’intégralité des 82 matches et tous les « back-to-back » sans faillir. Cette saison, le nouvel ailier des Nets devrait même intégrer le club fermé des joueurs qui ont terminé une saison avec plus de 82 matches joués ! C’est rare, mais ça arrive quand un joueur est transféré en cours de saison, et ils sont actuellement 41 dans l’histoire de la NBA à avoir disputé 83 matches et plus dans une saison. En 1968/69, Walter Bellamy avait même joué 88 matches, entre les Pistons et les Knicks, et le dernier joueur à avoir atteint les 83 matches n’est autre que Josh Smith, en 2015.

« C’est juste amusant » réagit Mikal Bridges qui n’a jamais manqué un match de toute sa carrière. « Je vais jouer tous les matches, et je vais en avoir un de plus… Mais j’ai déjà joué en playoffs, et ça fait deux ans que je joue plus de 82 matches par an. Mais ça reste une petite histoire sympa. »

Mikal Bridges a gagné deux titres NCAA sans rater un seul match

En fait, la dernière fois que Mikal Bridges a raté un match, c’était au lycée, à la Great Valley High School en Pennsylvanie. « Au lycée, je n’ai pas pu participer à un match car j’étais malade », se souvien-il. « Le lendemain, j’étais l’intrus. Tous mes coéquipiers parlaient du match alors que je ne savais pas vraiment ce qui s’était passé. Ce n’était pas marrant. Mais heureusement, j’étais malade, et j’avais donc une excuse ».

Depuis, il a joué 116 matches de suite avec Villanova avec deux titres NCAA à la clé, mais aussi 387 matches sur 387 en NBA, avec une finale en 2021 sous les couleurs des Suns. Mais quel est son secret, alors que la liste des joueurs qui disputent les 82 matches tient sur les doigts d’une seule main ?

« Je me sens toujours privilégié » répond-il à The Athletic. « Je peux être blessé, mais je guéris un peu plus vite. Le corps de chacun est un peu différent, et mon corps peut être blessé, et le lendemain, ça a dégonflé. Ce qui aide aussi, c’est qu’à chaque fois que je me suis blessé, c’était pendant la présaison ou l’intersaison, ou au lycée… »

Iron Man de la NBA avec ses 387 matches d’affilée, Mikal Bridges est devenu un joueur à part en NBA par sa résistance et sa régularité. Mais il y a un an, en mars 2022, il avait failli rater un match. Il était grippé mais avait refusé de le dire à son coach, et il s’était soigné dans son coin.

Ce soir-là, face aux Kings, il avait même joué 50 minutes ! « Je n’allais pas lui dire que j’étais malade, mais le staff savait que je ne me sentais pas bien » raconte-t-il d’ailleurs. « Mais je ne voulais pas dire à mon coach que je ne pouvais le faire parce que j’étais malade. J’ai joué comme ça, et on a gagné. »

Le record d’AC Green ? « Intouchable »

Pour Sean Marks, qui l’a récupéré en échange de Kevin Durant, Mikal Bridges est un joueur « unique dans la période actuelle« , et le GM des Nets trouve ça « rafraichissant« . Mais pour son coach, Jacque Vaughn, il faut aussi le protéger de lui-même. Surtout quand l’équipe est sur le point de se qualifier pour les playoffs.

« Il y a un équilibre à trouver : je veux que le gars joue, mais je vais aussi le protéger à cette période de l’année des blessures qu’on peut se traîner… », se justifie Jacque Vaughn. Qu’en pense l’intéressé justement ?

« Il y a différents aspects… » concède Mikal Bridges. « Il y a 82 matches… Les gens reviennent de blessures, on joue beaucoup, on voyage… J’ai conscience de l’aspect santé. Je réfléchis parfois au fait qu’il faille se reposer, mais je n’y crois pas. J’ai le sentiment que c’est plus logique quand c’est pour une blessure car on ne va pas forcer quelqu’un à jouer blessé. Au sortir d’une blessure, il faut se calmer. Mais pas si le gars est en pleine santé ».

Avec une telle résistance et une telle mentalité, s’imagine-t-il approcher ou même battre le record d’AC Green ? L’ancien intérieur des Lakers avait joué 1 192 matches de suite, entre 1986 et 2001 ! « Je ne crois pas que j’arriverai jusque-là » conclut Mikal Bridges. « C’est beaucoup de matches. C’est intouchable ».

C’est ce qu’on disait aussi du record de points de Kareem-Abdul Jabbar…

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 78 36 47.8 40.4 90.3 1.0 3.4 4.4 3.4 2.0 1.1 1.5 0.8 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 22 35 50.5 43.4 91.1 1.0 3.6 4.6 2.7 1.7 0.9 1.9 0.6 27.5 Total 387 32 49.9 38.2 85.8 0.9 3.1 4.0 2.3 2.0 1.3 1.0 0.6 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.