LeBron James a le record de points de Kareem Abdul-Jabbar en tête

Les records devraient continuer de marquer la décennie à venir. Au cours du prochain match des Hawks, Vince Carter, seul joueur de l’histoire à avoir disputé 22 saisons en NBA, devrait ainsi être le premier à avoir disputé un match NBA au cours de quatre décennies différentes.

LeBron James vise un autre record, autrement plus prestigieux : celui détenu par Kareem Abdul-Jabbar, meilleur scoreur de l’histoire (en saison régulière) avec 38 387 points inscrits en carrière.

« Je mentirais si je disais que je ne le vise pas, » a-t-il ainsi déclaré en marge de son sacré de « Sportif de la décennie » par l’AP. « Bien sûr, je ne vais pas dire : « Ok, si je joue tant de temps, et que je tourne à tant… » Je ne vais pas faire ça parce que je n’ai jamais fonctionné comme ça durant ma carrière, j’ai toujours essayé de laisser les choses suivre leur cours. On verra bien ce qui arrive, mais c’est clair que je le garde en tête ».

Karl Malone et Kobe Bryant toujours devant lui

LeBron James est actuellement le quatrième meilleur marqueur de l’histoire avec 33 347 points au compteur. Karl Malone le devance avec 36 928 points tandis que Kobe Bryant, troisième du classement, comptabilise 33 643 points.

Pour passer Kareem Abdul-Jabbar, il manque donc 5 041 points à LeBron James, soit près de deux saisons et demi pleines à son rythme actuel de 25 points par match. C’est donc envisageable ! Le King y arrivera-t-il ?