C’est la fin des postes dans les All-NBA Teams !

À partir de la saison prochaine, on pourra trouver Nikola Jokic et Joel Embiid dans la First All-NBA Team !

En clair, la nouvelle convention collective a décidé d’abolir les postes au moment de l’élection des All-NBA Teams, et on pourra donc trouver cinq meneurs de jeu dans une All-NBA Teams ou cinq ailiers…

Cette décision est à la fois liée à la disparition progressive des postes dans le basket moderne, mais aussi à des raisons financières. En effet, une sélection dans une All-NBA Team permet de décrocher de meilleurs contrats.

Autre modification : comme pour les trophées individuels (MVP, Defensive Player Of The Year…), il faudra avoir joué au moins 65 matches pour être sélectionné dans une All-NBA Team. Avec ce règlement, Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James et Kevin Durant n’auraient pas été choisis la saison passée.