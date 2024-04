LeBron James : « Lundi, c’est le match le plus important de la saison ! »

« Gagnons le Game 4, et ensuite on verra… ». C’est en substance ce que LeBron James et Anthony Davis avaient déclaré jeudi soir après la défaite dans la 3e manche. Il s’agissait de la 11e défaite de suite face aux Nuggets, et pour éviter de « rentrer à la maison », les Lakers devaient impérativement s’imposer samedi. C’est chose faite, avec la manière, et les joueurs de Darvin Ham ont évité un deuxième « sweep » de suite.

« On s’est donné une chance de rester en vie. Pour nous, c’est une série qui se joue sur un match à chaque fois. Lundi, c’est le match le plus important de la saison pour nous. On le sait » réagit ainsi LeBron James.

Même discours chez Austin Reaves, si précieux dans le « money time ». « Nous avons une nouvelle opportunité de jouer un match de plus, et si nous gagnons, nous reviendrons ici jouer un autre match et nous continuerons à avancer. Les probabilités ne sont pas en notre faveur, mais chaque fois que nous pouvons nous maintenir à flot et nous donner l’occasion de faire quelque chose de singulier, nous sommes prêts à relever le défi. »

Eviter de partir en vacances avec le goût du « sweep »

Patron de la raquette avec ses 25 points et 23 rebonds (record personnel en playoffs), Anthony Davis est déjà content d’avoir éviter un deuxième coup de balai. « C’est difficile d’être balayé… Personne ne veut ressentir cette sensation. Il faut vivre tout l’été avec cette sensation… Donc on n’en avait pas vraiment parlé. On savait ce qu’il y avait en jeu, et on ne voulait pas regoûter à ça pour le restant de l’été. La manière avec laquelle on a joué ce soir devra être la même pour la suite de la série. »

Pour LeBron James, la différence s’est faite au début de la deuxième mi-temps. Comme lors des trois premiers matches, les Lakers menaient à la mi-temps, mais cette fois, ils n’ont pas relâché leur effort.

« J’ai trouvé que le troisième quart-temps avait été très important… Vous savez, nous avons mené dans tous les matches, et puis dans chaque deuxième mi-temps, ils nous ont sauté dessus. Là, ils ont gagné le quart-temps de deux points, mais nous avons continué de marquer. On menait de 13 points et, on a réussi à garder cette avance en marquant 30 points. Cela nous a permis d’aller de l’avant dans le 4e quart-temps. On avait en tête de finir le travail, de créer du jeu, d’aller au bout des actions, et j’ai été en mesure d’y participer ».