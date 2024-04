LeBron James : « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir »

Et de 11 ! Pour la 11e fois de suite, les Lakers se sont inclinés cette nuit face aux Nuggets, et les voilà au bord du précipice. Aucune franchise ne s’est qualifiée après avoir été menée 3-0 dans une série. C’est arrivé 151 fois dans l’histoire, et les chances des Lakers sont… nulles ! Mais LeBron James y croit…

« C’est désormais un match après l’autre. Si tu perds en un, tu rentres chez toi… Il faut arriver avec cet état d’esprit : ‘Prenons-en un, forçons un Game 5, et ensuite nous irons de l’avant' », a réagi la star des Lakers après la défaite de jeudi soir. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Il faut jouer jusqu’à l’épuisement. Pour moi, c’est comme ça qu’il faut se comporter. C’est un état d’esprit, et je sais que le gars à côté de moi pense la même chose. »

Gabe Vincent se souvient de la série face aux Celtics

Assis à ses côtés en conférence de presse, Davis partage effectivement la même mentalité. « Notre objectif est d’en prendre un. Essayer d’en gagner un, et ensuite on s’appuie sur ça. On ne peut pas se focaliser sur le nombre de défaites d’affilée… Notre objectif, c’est de nous améliorer et d’apprendre de nos erreurs. On ne peut plus rien faire, le reste, c’est du passé. »

Même discours chez Darvin Ham, sifflé par le public de Los Angeles qui a demandé sa démission ! « C’est très simple : soit on gagne le prochain, soit on rentre chez nous. C’est aussi aussi simple que ça. Il faut donc en gagner un pour rester en vie. On aura que le prochain match en tête. Il faut qu’on soit tous uniquement concentrés sur ce prochain match ».

Pour les convaincre que l’impossible est possible, il y a Gabe Vincent. La saison passée, son Heat menait 3-0 face aux Celtics, avant de se retrouver embarqué dans un Game 7 ! « La saison passée, on menait 3-0, et on a fini avec un Game 7… En NBA, les choses les plus dingues peuvent arriver. »