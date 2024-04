Les Lakers sauvent leur peau !

Après 11 défaites de suite face aux Nuggets, les Lakers ont vaincu le signe indien ! Il le fallait pour rester en vie, et dans le sillage de LeBron James (30 points) et d’Anthony Davis (25 points, 23 rebonds), ils s’imposent 119-108 pour revenir à 3-1 dans la série. Cette fois, les Lakers sont parvenus jusqu’au bout à conserver leur avance acquise en première mi-temps. D’ailleurs, les Nuggets n’ont jamais mené au score !

Si Jamal Murray, par un superbe « circus shot » ligne de fond, et Nikola Jokic, avec une passe dans le dos, font le spectacle, ce sont bien les Lakers qui avaient pris le meilleur départ avec LeBron James pour couper les lignes de passe, et prendre les rebonds offensifs de l’autre côté du terrain. À ses côtés, Anthony Davis et Austin Reaves arrivent facilement au cercle, et D’Angelo Russell se libère rapidement. Résultat : les Lakers prennent les commandes pour mener 28-23 après douze minutes.

Les Lakers maîtres de la peinture

Murray perd un ballon, LeBron frappe à mi-distance… Même si les deux équipes manquent de continuité dans le jeu, ça profite aux Lakers avec Russell qui se rassure encore un peu plus à 3-points (33-25). Les Nuggets ont du mal à trouver les décalages, et les rotations des Lakers sont bien meilleures. Résultat, Austin Reaves va donner le premier uppercut.

Très facile sur le stepback à 3-points, il signe un 7-0 pour donner 11 points d’avance aux Lakers (52-41). Michael Porter Jr. dégaine de très loin, mais les Lakers insistent avec Davis qui marque avec la faute, et un LeBron toujours aussi opportuniste. À la pause, les Lakers sont devant (61-48), comme dans les trois précédents matches…

Mais cette fois, ils ne vont pas fléchir ! C’est Rui Hachimura qui donne le ton au retour des vestiaires pour donner 15 points d’avance. Dans un festival de maladresse, Davis continue son chantier, et les Lakers tiennent bon avec un LeBron James qui nous gratifie de son habituel « chasedown block » (70-55). Enfin, la série se transforme en basket de tranchées, et Russell fait du bien par sa créativité et son adresse (75-61). Côté Denver, on commence à se chauffer le poignet à 3-points avec le duo Jokic-Porter, mais les Lakers ne craquent pas. Gabe Vincent et Taurean Prince répondent de loin pour redonner de l’air : 91-80 à la fin du 3e quart-temps.

Le dernier mot pour Austin Reaves

Le début du 4e quart-temps est marqué par un gros coup de moins bien des deux formations. Les passes sont mal assurées, les tirs sont trop courts ou trop longs. Mais les Nuggets n’en profitent pas, et c’est LeBron James qui redonne de l’air aux Lakers (95-80). La Crypto.com Arena respire mieux, et la justesse de LeBron va faire le plus grand bien.

Les Nuggets n’ont pas leur coup de rein habituel, et ils oublient LeBron qui s’en va au alley-oop dans leur dos (103-87). Les Lakers tiennent le bon bout, et lorsque les Nuggets reviennent sous la barre des 10 points (111-103), et il est trop tard. C’est Austin Reaves qui gère le « money time » pour éviter tout braquage, et surtout l’élimination. Les Lakers sont encore en vie !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets explosent dans la raquette. Soirée « portes ouvertes » aux Nuggets puisque les Lakers ont inscrit 72 points dans la raquette ! Ils en avaient déjà inscrit 70 dans la 3e manche. À l’image de LeBron James et d’Anthony Davis, les Lakers n’ont cessé d’agresser la défense, et les Nuggets, souvent les bras baissés, ont semblé fatigués.

– Un triple-double de plus. Auteur de 33 points, 14 rebonds et 14 passes, Nikola Jokic signe son 18e triple-double en carrière. Dans le 3e quart-temps par ses 3-points et son agressivité dans les dernières minutes, le Serbe a été le seul avec Michael Porter Jr. à tenter de secouer ses coéquipiers.

– Michael Cooper honoré. A la mi-temps, les Lakers version « show time » étaient au milieu du terrain pour honorer Michael Cooper, pour sa future entrée au Hall Of Fame. Aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar, assis sur une chaise, on trouvait Magic Johnson, AC Green, James Worthy ou encore Kurt Rambis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.