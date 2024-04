Il y a 10 ans, le Heat signait la fin des Bobcats

La parenthèse des Bobcats entre 2004 et 2014 aura été un échec total. En dix saisons, la franchise aura connu seulement deux exercices avec un bilan positif et deux participations aux playoffs ces mêmes années.

Pour un résultat encore bien décevant : deux éliminations sur deux « sweeps », donc aucune victoire à célébrer. La première, en 2010, contre Orlando, puis la seconde, en 2014, face au Heat.

Ce 28 avril 2014, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh vont signer l’acte de décès de la franchise sous la forme des Bobcats. Le changement de nom, pour revenir aux Hornets, étant déjà acté depuis quelques mois.

Un coup de balai pour finir

Menés 3-0, les hommes de Michael Jordan, propriétaire de la franchise depuis quatre ans, allaient-ils s’offrir une sortie plus encourageante qu’en 2010 ? Non, car le double champion en titre floridien était trop fort. Malgré leurs efforts, Kemba Walker et sa bande ne peuvent pas contenir un « LBJ » touché pendant la rencontre mais royal avec 31 points, 9 passes et 7 rebonds.

La série se finit en quatre matchs avec, comme ultime souvenir, une photo entre LeBron James et Michael Jordan.