26 avril 2010 : Orlando passe le balai à Charlotte

Charlotte 90 – 99 Orlando

Huit jours. C’est le laps de temps qu’auront duré les playoffs pour Charlotte. Huit jours, quatre défaites et un « sweep » pour une première participation. Michael Jordan avait sans doute imaginé mieux comme baptême du feu mais Orlando était beaucoup trop fort. Et ce même sans Dwight Howard encore renvoyé sur le banc pour six fautes.

Les Bobcats n’étaient pas loin, mais ils se sont fait plomber une nouvelle fois dans le « money time », par les banderilles de Mickaël Piétrus notamment, auteur de 10 de ses 13 points dans le dernier quart. La bonne nouvelle pour Charlotte, c’est que Larry Brown annonce vouloir rester sur le banc.

Orlando Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts V. Carter G 39:50 7-16 1-5 6-9 +12 0 3 4 0 0 0 0 6 21 J. Nelson G 36:23 4-12 2-6 8-10 +14 0 1 4 2 2 0 0 1 18 D. Howard C 23:25 2-6 0-0 2-7 +15 1 13 3 1 0 2 1 6 6 R. Lewis F 43:41 5-8 4-7 3-4 +6 1 4 3 3 0 0 0 2 17 M. Barnes F 27:37 3-10 3-7 5-6 0 2 8 1 0 3 0 0 1 14 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Gortat 24:35 3-5 0-0 0-0 -6 3 6 1 0 0 0 0 4 6 M. Pietrus 17:52 3-6 3-6 4-4 +4 0 1 0 1 2 2 0 1 13 J. Williams 11:37 0-1 0-1 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 J.J. Redick 10:41 1-3 0-1 2-2 +2 0 2 1 0 0 0 1 1 4 R. Anderson 4:19 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 28-67 13-33 30-42 7 38 18 7 7 4 2 23 99 Percentages: .418 .394 .714 Team Rebounds: 11