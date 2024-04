Coach of the Year 2024 | L’évidence Mark Daigneault

En attendant peut-être Shai Gilgeous-Alexander (MVP) et/ou Chet Holmgren (Rookie de l’année), c’est d’abord au tour d’un autre membre du Thunder d’être récompensé par la NBA, et il s’agit là d’un sacre logique et attendu. Mark Daigneault a en effet été désigné « Coach of the Year » 2024, aux dépens de Chris Finch (Wolves) et Jamahl Mosley (Magic).

Déjà nommé Coach de l’année par ses pairs, le technicien d’à peine 39 ans rafle également la mise chez les journalistes, succédant au palmarès à Mike Brown. Tout sauf une surprise, quand on note que le patron d’OKC est parvenu à conduire son équipe jusqu’à la première place de la conférence Ouest (à égalité avec les Nuggets, champions en titre), alors qu’elle affiche une moyenne d’âge d’environ… 24 ans seulement !

Arrivé sur le banc du Thunder à l’automne 2020, pour sa première expérience dans la ligue dans la peau d’un « head coach », Mark Daigneault n’a en tout cas pas mis bien longtemps à se faire un nom dans le milieu. Après deux premières années pour le moins délicates (46-108 en cumulé), il a terminé à la deuxième place du vote pour le COY 2023. Un an plus tard, un retour en playoffs et 17 victoires en plus, le voilà décoré !

Les bons résultats d’Oklahoma City en saison régulière (57-25) se confirment justement en playoffs, puisqu’il y a actuellement 3-0 dans la série contre New Orleans au premier tour…