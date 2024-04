Mark Daigneault, élu Coach de l’année par ses pairs

Après avoir distingué Mike Brown la saison passée, l’association des entraîneurs NBA a choisi Mark Daigneault pour le trophée de coach de l’année. Agé de 39 ans, l’entraîneur du Thunder a mené sa franchise à la première fois de l’Ouest avec le deuxième effectif le plus jeune de la NBA. Depuis les Suns de Mike D’Antoni et Steve Nash en 2005, jamais une équipe aussi jeune n’avait terminé en tête de la conférence Ouest.

En trois saisons, Daigneault a fait passer OKC de 24 à 57 victoires en saison régulière, et comme les Celtics, son équipe se classe dans le Top 5 des meilleures attaques et des meilleurs défenses. Le Thunder est aussi numéro 1 pour l’adresse à 3-points, sans posséder de stars du shoot extérieur.

Elu par ses pairs, Daigneault devance dans les votes JB Bickerstaff (Cavaliers), Chris Finch (Wolves), Joe Mazzulla (Celtics) et Jamahl Mosley (Magic). Une récompense qui fait de lui le grand favori pour le trophée de Coach Of The Year, élu par la presse nord-américaine. La saison passée, les journalistes avaient permis à Mike Brown de réaliser le doublé.