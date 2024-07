JO 2024 | Pourquoi Team USA ne s’installe pas au village olympique

Kobe Bryant le décrivait comme un « Disney World pour athlètes ». Les membres de Team USA vont pourtant faire l’impasse sur le village olympique, et les 14 000 athlètes qui y sont accueillis, cette année encore.

Cette « tradition » américaine remonte à la Dream Team de 1992. Michael Jordan, Magic Johnson et les autres avaient préféré séjourner dans un hôtel de luxe à Barcelone.

Comme le rappelle USA Today, il s’agissait du premier groupe de joueurs NBA à participer aux Jeux olympiques, et ils étaient habitués à un hébergement de première classe qu’ils n’étaient pas prêts à abandonner.

Aussi, leur aura était telle qu’ils étaient traqués partout où ils allaient par les fans. La sécurité avait été citée comme une préoccupation. Depuis, chaque formation envoyée aux Jeux a suivi ce schéma.

Hôtels et navires de luxe

Pour les Jeux d’Athènes en 2004, les premiers depuis le 11 septembre 2001, les athlètes ont séjourné dans l’opulence du navire QM2 dans la Méditerranée, tandis qu’en 2008, Kobe Bryant, LeBron James et Dwyane Wade ont séjourné dans un hôtel chic à Pékin.

L’équipe américaine a également évité le village olympique pour les Jeux de 2012, optant pour un autre hôtel de luxe dans le centre de Londres. Pour les Jeux de Rio en 2016, l’équipe a de nouveau pris la mer, cette fois en partageant un luxueux bateau de croisière de 200 chambres, le Silver Cloud.

Protégé par 250 agents de police, le bateau en question proposait entre autre un casino, une salle de fitness, une bibliothèque, quatre restaurants, un salon de beauté, une salle de spectacle, des boutiques et même une salle de basket !

« Nous n’allons pas loger dans le village olympique car nous estimons qu’il ne s’agit pas de la meilleure manière pour nous de se préparer. Nos joueurs ont tous connu une saison éprouvante. Ils veulent logiquement passer du bon temps avec leurs familles », avait expliqué le porte-parole des équipes américaines à l’époque.

Famille et alcool interdits

Or, le village parisien interdit aujourd’hui d’inviter sa famille ou ses enfants à dormir, l’alcool y est également interdit, tandis que le self est accessible en permanence et les athlètes peuvent y manger… jusqu’à 50 fois par jour.

La taille des lits proposés avait également été évoquée par le passé, les basketteurs étant trop grands pour pouvoir s’y installer confortablement.

« Je ne pense pas qu’on ait eu le choix », rapporte Kevin Durant sur ce choix d’être encore à l’écart du village cette année. En ajoutant avec ironie sur ce qui a beaucoup fait réagir : « Je n’ai jamais été dans un lit (en carton) depuis mes débuts. »

« KD », dont c’est la 4e olympiade, n’en reste pas moins un habitué du village. « On a passé une bonne partie de notre temps dans le village olympique et on a eu l’impression de faire partie du groupe. On reste à l’écart, mais on passe du temps juste avant la cérémonie d’ouverture. Lorsqu’on regarde d’autres sports, on a l’occasion de nous promener dans le village. Je pense donc qu’on y passe suffisamment de temps. »

On notera enfin que les Américains, basés à Paris, sont censés se rendre à Lille en train pour leurs premiers matchs. Mais les actes de sabotage et l’« attaque massive » visant la SNCF vont peut-être les contraindre à revoir leurs plans.