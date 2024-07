JO 2024 | Un record de joueurs ou ex-joueurs NBA présents

Il est bien loin le temps où Team USA n’affrontait que six joueurs NBA lors des Jeux olympiques, comme cela a pu être le cas pour la « Dream Team » à Barcelone en 1992. Pour cette édition 2024, ils sont 51 à évoluer en NBA et pas moins de 81 à être passés par la Grande Ligue et à disputer le tournoi olympique.

La mondialisation du jeu ne s’est pas cantonnée aux hommes. On ne compte pas moins de 31 joueuses actuellement en WNBA lors de ces JO. En tout, ils et elles sont 139 joueurs et joueuses à participer aux épreuves olympiques de basket à être passé(e)s par les ligues majeures. Le précédent record, aux Jeux de Tokyo, était de 121 joueurs et joueuses avec une expérience en NBA ou WNBA.

À Paris, on comptera six anciens MVP de la ligue masculine (Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, LeBron James et Nikola Jokic), et quatre anciennes MVP (Lauren Jackson, Breanna Stewart, Diana Taurasi et A’ja Wilson). Ou encore 13 champions NBA, 16 championnes WNBA, 15 All-Star chez les hommes, 20 chez les femmes.

Aussi, plusieurs joueurs NBA seront porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture à l’image de LeBron James, Dennis Schröder ou encore Giannis Antetokounmpo.

Un niveau homogène ?

Avec autant de joueurs ayant une expérience NBA, il est légitime de se demander s’il ne s’agit pas du tournoi le plus relevé de l’histoire des Jeux olympiques.

« Ce sont certainement les Jeux les plus relevés de l’histoire du basket, répond Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus. Voilà, il n’y a pas de comparaison, par exemple, par rapport à la dernière olympiade. Il y a des équipes qui ont émergé comme le Canada, qui sont très, très, très fortes, pas loin de la Team USA qui, par la même occasion, amène la deuxième Dream Team après 92. On peut dire ça, je crois, avec les joueurs qui la composent. Donc on sait tout ça. Et donc notre poule, franchement, n’est pas facile parce qu’il n’y en a aucune de simple, mais elle n’est pas plus difficile que les deux autres. »

Dans le groupe de la France, l’Allemagne comptera quatre joueurs actuellement en NBA dans ses rangs (Dennis Schroder, Daniel Theis, Franz et Moritz Wagner), tandis que le Brésil et le Japon ont tous les deux un seul joueur en NBA (Gui Santos et Rui Hachimura).

Un 140e athlète olympique aurait pu être comptabilisé, en la personne de Chase Budinger. L’ancien joueur des Rockets ou des Wolves représentera les États-Unis lors du tournoi de… beach-volley.