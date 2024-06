L’ancien basketteur Chase Budinger valide sa place aux Jeux olympiques en beach volley

Sept ans après avoir mis un terme à sa carrière de basketteur, Chase Budinger va disputer les Jeux olympiques. Pas comme entraîneur, ni au basket, mais au beach volley !

Aujourd’hui âgé de 36 ans, l’ancien dunkeur des Rockets et des Wolves a décroché son billet pour Paris mercredi en compagnie de Miles Evans. Les deux compères ont profité de la défaite de la paire Brunner-Crabb pour valider leurs places de numéro 2 des Etats-Unis, synonyme de ticket pour les JO 2024.

Avant de choisir le basket à l’université, du côté d’Arizona, et de jouer sept saisons en NBA, Chase Budinger avait été élu meilleur volleyeur des Etats-Unis lorsqu’il était au lycée. La même année, il avait partagé le trophée de MVP du McDonald’s All-American Game en compagnie de Kevin Durant, qu’il croisera sans doute à Paris.

C’est quasi une première dans l’histoire

« J’ai décidé de voir jusqu’où le basket pouvait me mener », avait expliqué Chase Budinger, lorsqu’il a opéré la transition vers le beach volley. « Mais au fond de moi, je savais que je pourrais toujours revenir au volley-ball après en avoir fini avec le basket-ball. La plupart des gars, quand ils terminent un sport, ils sont en quelque sorte confus, ou ils sont en quelque sorte perdus pour le prochain parcours ou ce que la vie leur apporte ensuite. J’ai eu la chance de pouvoir passer immédiatement à un autre sport et de jouer au plus haut niveau. »

Pour la petite histoire, Chase Budinger n’est pas le premier athlète à combiner une carrière NBA et un passage au volley aux Jeux olympiques. C’était aussi le parcours de Keith Erickson, membre de l’équipe olympique de volley en 1964, et joueur NBA pendant 12 ans, avec un titre à la clé en 1972 avec les Lakers.

Chase Budinger Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 HOU 74 20 44.1 36.9 77.0 0.5 2.5 3.0 1.2 1.2 0.5 0.7 0.2 8.9 2010-11 HOU 78 22 42.5 32.5 85.5 0.7 2.9 3.6 1.6 1.5 0.5 0.9 0.2 9.8 2011-12 HOU 58 22 44.2 40.2 77.1 0.7 3.1 3.7 1.3 1.1 0.5 1.0 0.1 9.6 2012-13 MIN 23 22 41.4 32.1 76.2 0.7 2.4 3.1 1.1 1.3 0.6 1.0 0.3 9.4 2013-14 MIN 41 18 39.4 35.0 82.1 0.5 2.1 2.5 0.8 1.4 0.5 0.6 0.1 6.7 2014-15 MIN 67 19 43.3 36.4 82.7 0.5 2.5 3.0 1.0 1.1 0.7 0.7 0.2 6.8 2015-16 * All Teams 66 14 43.5 27.9 69.6 0.7 1.6 2.3 1.0 0.9 0.5 0.7 0.2 4.1 2015-16 * IND 49 15 41.8 29.0 70.8 0.6 1.8 2.5 1.0 0.9 0.6 0.6 0.2 4.4 2015-16 * PHX 17 12 51.1 23.5 62.5 0.7 1.0 1.7 0.9 0.9 0.2 0.8 0.1 3.2 Total 407 20 43.0 35.2 79.7 0.6 2.5 3.1 1.2 1.2 0.5 0.8 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.