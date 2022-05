Chase Budinger, la belle vie sur les plages du monde

Retraité des parquets NBA depuis 2018, Chase Budinger n’a pas arrêté le sport pour autant. L’ancien arrière bondissant passé par Arizona a effectivement troqué le ballon de basket pour celui de volley, et plus particulièrement de beach volley.

Après avoir passé sept ans en NBA, avec quatre clubs différents et pas moins de deux opérations au genou, plus une litanie de pépins aux chevilles et une pubalgie, Chase Budinger a choisi de changer de sport. Cinq ans plus tard, l’ancien de Vitoria (son dernier club de basket) ne regrette pas son choix.

« Mon corps se sent nettement mieux que ce qu’il était à la fin de ma carrière de basketteur », explique ainsi Chase Budinger dans les colonnes du Times-Picayune.

À 34 ans, Chase Budinger préfère largement le sable aux planches, plus douces pour ses genoux et ses articulations en général. Avec deux de ses trois victoires en tournoi AVP la saison passée, il profite à plein du rythme plus tranquille du volleyeur professionnel.

Au lieu des voyages incessants du calendrier NBA, les tournois de beach volley se déroulent seulement en weekends. Et pour aller à l’entraînement, Chase Budinger n’a qu’à prendre son vélo pendant cinq minutes pour se rendre sur la plage à Hermosa Beach, en Californie. Tranquille !

La vie au grand air

« La vie d’un joueur de beach volley est super », confirme-t-il. « Tu es dehors, sur la plage. Tu voyages dans beaucoup d’endroits très jolis partout dans le monde et tu vois des choses que tu n’aurais pas vues autrement. »

Deuxième à Austin il y a trois semaines, éliminés en 16e de finale en Turquie la semaine passée, Chase Budinger et son partenaire, Troy Field, sont en lice cette semaine pour le tournoi de La Nouvelle-Orléans, qualifiés pour les quarts de finale.

Après avoir changé de coéquipier (Casey Patterson, 42 ans), Chase Budinger est désormais le vétéran de son « couple ». C’est donc à lui de donner le ton et d’imprimer le bon rythme pour faire des résultats sur le circuit.

« J’essaye d’être le meilleur contreur possible. Mon coéquipier est super rapide et réactif. C’est difficile pour nos adversaires de frapper et de trouver des zones libres parce qu’il est toujours capable de courir et de mettre une main sur chaque ballon. »

Ayant amassé une quinzaine de millions de dollars au cours de sa carrière NBA, Chase Budinger peut continuer de se la couler douce en vivant de sa passion. Au beach volley, on peut facilement jouer jusqu’à 40 ans passés…