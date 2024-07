LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Dennis Schröder : quels autres porte-drapeaux pour le basket dans l’histoire ?

LeBron James pour les États-Unis, Giannis Antetokounmpo pour la Grèce et Dennis Schröder pour l’Allemagne. Il y aura trois basketteurs porte-drapeaux sur la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 de Paris. On peut même rajouter trois noms de plus, en basket 3×3 cette fois, avec Przemyslaw Zamojski (Pologne), Nauris Miezis (Lettonie) et Worthy De Jong (Pays-Bas).

Si pour les trois joueurs nommés, c’est un moment fort, notamment pour LeBron James, premier basketteur masculin à avoir cet honneur pour les États-Unis, ce n’est pas une première pour le basket aux Jeux olympiques.

Avant ce trio, d’autres joueurs et joueuses de la NBA ou de la WNBA avaient porté le drapeau de leur pays. Petit retour en arrière.

Manu Ginobili, Pau Gasol, Dirk Nowitzki… mais pas Tony Parker

Tout commence il y a vingt ans, à Athènes en 2004, avec Dawn Staley. La joueuse a déjà gagné deux médailles d’or à Atlanta et Sidney, et en Grèce, elle remportera sa troisième breloque dorée. Cette même année, elle est « accompagnée » par Yao Ming pour la Chine. Le pivot récidive quatre ans plus tard, chez lui, à Pékin.

Il n’est pas le seul All-Star porte-drapeau en 2008 puisque deux noms prestigieux sont à noter : Manu Ginobili, champion olympique 2004, pour l’Argentine, et Dirk Nowitzki avec l’Allemagne.

En 2012 à Londres, avec ses trois médailles d’argent lors des trois olympiades précédentes, Lauren Jackson est sélectionnée pour l’Australie, quand Pau Gasol représente l’Espagne, quatre ans après la finale légendaire de Pékin face à Team USA. Toujours en 2012, la Chine mise encore sur un basketteur, avec Yi Jianlian, et la Russie offre cette chance à Andrei Kirilenko.

Pour les Jeux de Rio en 2016, il n’y a qu’un seul basketteur porte-drapeau : Luis Scola avec l’Argentine. Un petit bilan vite réparé à Tokyo en 2021, avec Sue Bird, une des plus grandes légendes du basket féminin aux États-Unis, et aussi Patty Mills et Rui Hachimura pour respectivement l’Australie et le Japon.

Et la France dans tout ça ? Tony Parker était le nom le plus évident mais les Bleus n’ont pas participé aux Jeux de Pékin en 2008. En 2012, c’est Laura Flessel, cinq médailles olympiques autour du cou, qui a le droit à cet honneur. Puis en 2016, Teddy Riner, qui vise alors une seconde médaille d’or, est préféré à l’ancien meneur de jeu des Spurs, qui dispute alors ses derniers Jeux. Peut-être que Victor Wembanyama aura cette chance en 2028 à Los Angeles…