LeBron James, porte-drapeau des Etats-Unis !

Alors que Team USA s’apprête à défier l’Allemagne pour son dernier match de préparation avant les JO 2024, LeBron James a appris qu’il allait être le porte-drapeau masculin des Etats-Unis à la cérémonie d’ouverture !

Le « King » a ainsi été désigné après un vote organisé auprès de tous les athlètes olympiques des Etats-Unis.

À 39 ans, et pour ses quatrièmes (et sans doute derniers) Jeux olympiques, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA aura donc l’honneur d’être le porte-drapeau de la délégation américaine lors de la cérémonie, qui aura lieu vendredi sur la Seine. L’athlète féminine qui l’accompagnera sera de son côté désignée demain.

Comme Giannis Antetokounmpo avec la Grèce

Et pas besoin de se presser puisque, contrairement aux Bleus, qui jouent dès le lendemain à Lille, les Etats-Unis ne débutent leur compétition que le dimanche, face à la Serbie.

« C’est un honneur incroyable de représenter les États-Unis sur cette scène mondiale, en particulier dans un moment qui peut rassembler le monde entier », explique-t-il dans le communiqué de presse. « Pour un enfant d’Akron, cette responsabilité signifie tout, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, tous les enfants de ma ville natale, mes coéquipiers, mes collègues olympiens et tant de gens à travers le pays, qui ont de grandes aspirations. Le sport a le pouvoir de nous rassembler, et je suis fier de participer à ce moment important. »

LeBron James devient en tout cas le premier basketteur à être porte-drapeau des Etats-Unis chez les hommes, Dawn Staley (2004) et Sue Bird (2021) l’ayant par contre déjà été chez les femmes.

Rappelons aussi que Giannis Antetokounmpo sera le porte-drapeau de la Grèce lors de la cérémonie d’ouverture.