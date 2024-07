Giannis Antetokounmpo, porte-drapeau de la Grèce aux JO 2024 !

Pour la première fois depuis 2008, la Grèce participera aux Jeux olympiques de Paris. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont ainsi battu la Croatie en finale du TQO du Pirée pour s’inviter en France.

En larmes après la rencontre, le « Greek Freak » va ainsi pouvoir réaliser l’un de ses rêves… Mieux, le comité olympique grec vient de le nommer porte-drapeau, en compagnie de la marcheuse Antigoni Drisbioti, âgée de 40 ans.

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu participer aux Jeux olympiques. Je me souviens qu’en 2016, quand j’avais 20 ans, nous avons joué contre la Croatie et nous avons perdu le match (en demi-finale du TQO de Turin). Ce souvenir est resté gravé dans ma mémoire » explique-t-il. « Ça représente énormément pour moi. Les meilleures athlètes du monde sont aux JO. C’est un honneur d’aller aux JO, je profiterai de chaque moment. »

Dans le « groupe de la mort »

Sur cette lancée, le MVP des Finals 2021, même s’il n’est pas encore à 100% physiquement, espère bien faire du bruit à Paris. Mais d’abord, il faudra passer par Lille, et ce groupe A « de la mort » dont il faudra déjà sortir, face à l’Australie, le Canada et l’Espagne. Seules les deux meilleures équipes de la poule iront ainsi directement en quart de finale, même si le troisième peut aussi espérer y être en fonction des résultats des autres groupes…

« Le scénario n’aurait pas pu être meilleur. On se qualifie avec mon idole (Vassilis Spanoulis) comme coach, à la maison, devant nos familles, nos supporters, tous ces gens qui nous aiment. On voulait faire quelque chose de mémorable chez nous. C’est un sentiment incroyable : il faut le garder en nous quand on devra rejouer dans quelques semaines. On n’aura rien à perdre là-bas. On va pratiquer le basket grec, tout donner et vivre avec les résultats. Je suis persuadé que l’on a une équipe incroyable et que l’on peut faire quelque chose de grand ! »